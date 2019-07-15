Отруєний Харків без води: подробиці масштабного російського теракту

Росія готувала в Україні масштабний теракт. У результаті Харків, що є одним із найбільших міст України, залишився би без води – одного з найголовніших ресурсів для життєдіяльності. Крім того, мав статися витік отруйної хімічної речовини.

Здійснити заплановану диверсію мав Іван Оручников, "ідейний, щирий шанувальник "русского мира". Через бажання помститися Україні він сам вийшов на бойовиків на Донбасі та запропонував їм співпрацю. Згодом його вивели на кураторів із Росії, і чоловік поїхав до російського Бєлгорода де власноруч підписав зобов’язання працювати на ФСБ, передає ТСН.

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Раніше Обручников працював звичайним заправником на АЗС

"Вони сказали, є така тема – "Харківводоканал" в селі Краснопавлівка. Є колектори. Ці колектори потрібно вивести з ладу. Я запитав, для чого це потрібно. Вони пояснювали так – вивести колектори з ладу, і більше ніж половина Харкова залишається без води", – зауважив терорист.

За його словами, далі за планом мали бути екологічна катастрофа та протести проти української влади. Щоправда, про те, що він спричинить іще й хлорну атаку після вибуху, куратори з Бєлгорода Обручникову не сказали.



Цистерний з хлором

Також вони не повідомили йому, що він для них – так званий однозарядний диверсант: усі його функції полягали в тому, аби виставити таймер і піднести вибухівку, а покласти він її мав прямо під цистерну, за два метри від якої розташовується випарювач з хлором. Цією отруйною речовиною знезаражують дніпровську воду перед тим, як водогін пожене її в бік Харкова.

На етапі отримання вибухівки про плани країни-агресора дізналися українські спецслужбовці. Однак відслідкувати того, хто приготував все для Обручникова, не вдалося.

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Дуже все просто, дуже все зручно було виконано для виконавця, адже потрібно зробити буквально кілька дій. Тобто, виставити відповідний будильник двома кнопками, натиснути ще раз кнопку, і пристрій приведено до бойової дії. У відповідний час, вказаний на будильнику, відбудеться вибух,

– розповів заступник начальника вибухотехнічного управління ГУ Нацполіціі України в Харківській області Дмитро Каракуркчі.



Для обручникова російські спецслужби все приготували доволі зручно

Івана Обручникова затримали у середині червня. Відомо, що він мав закласти вибухівку, еквівалентну двом кілограмам тротилу. Чоловікові оголосили підозру за статтею "Диверсія". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.