Масове отруєння в Харкові: працівники закладу мають стафілокок, хворі – сальмонелу

Після масового отруєння в харківських ресторанах японської кухні "Якіторія" аналізи здали всі потерпілі та робітники закладів. У значної частини потерпілих виявили бактерію сальмонели, а в кількох працівників стафілокок.

Окрім цього, зросла кількість пацієнтів. Про це повідомила 22 червня завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Карлова.

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Детальніше про захворювання потерпілих

За словами фахівчині, вже з'явилися результати перших аналізів. Їх проби зібрали одразу після інциденту, 17 червня.

Станом на зараз вже є 42 хворих, у яких виявлена культура роду сальмонела. Дослідження цієї культури триває, тобто йде її ідентифікація, вивчається її біохімічні властивості, щоб визначити кінцевий діагноз,

— сказала Карлова.

Також вона додала, що діагноз буде уточнений згодом буде уточнений. Тобто з гастроентероколіту на сальмонельоз.

Що показало обстеження персоналу

Також здали аналізи працівники закладів харчування. У кількох із них виявили Staphylococcus aureus у зразках аналізів із носа. Оскільки це свідчить про те, що ці люди є збудниками інфекції. Тому їм не можна працювати.

Ще 1 хворий на сальмонелу є серед працівників. Ця людина вже госпіталізована.

Хворі продовжують звертатись

Кількість потерпілих у цьому отруєнні зростає.

Загалом їх є вже 87.

З цих людей – 19 діти.

На амбулаторному лікуванні перебувають лише 4 пацієнтів.

Решта госпіталізовані до різних медустанов.

Їх стан визначають, як задовільний.

У закладах була антисанітарія

На поверхнях у ресторанах виявили флору Klebsiella pneumoniae. Це умовно патогенний організм, який при накопиченні також може спричиняти інфікування.

А ось представників бактерій Salmonella enteritidis виявили на дошці для нарізання. Окрім цього сальмонелу знайшли в ролах, які замовляли в закладі. Це були роли, які у своєму складі мали омлет, м'який сир, рибу, огірок і паштет.

Це все відбувається через недотримання санітарно-гігієнічних умов, тобто практично можна сказати, антисанітарія відбувалася у цьому закладі,

— пояснила Тетяна Карлова.

Коротко про отруєння в "Якіторії"