Масове отруєння в Харкові: працівники закладу мають стафілокок, хворі – сальмонелу

Після масового отруєння в харківських ресторанах японської кухні "Якіторія" аналізи здали всі потерпілі та робітники закладів. У значної частини потерпілих виявили бактерію сальмонели, а в кількох працівників стафілокок.
Окрім цього, зросла кількість пацієнтів. Про це повідомила 22 червня завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Карлова.
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Детальніше про захворювання потерпілих
За словами фахівчині, вже з'явилися результати перших аналізів. Їх проби зібрали одразу після інциденту, 17 червня.
Станом на зараз вже є 42 хворих, у яких виявлена культура роду сальмонела. Дослідження цієї культури триває, тобто йде її ідентифікація, вивчається її біохімічні властивості, щоб визначити кінцевий діагноз,
— сказала Карлова.
Також вона додала, що діагноз буде уточнений згодом буде уточнений. Тобто з гастроентероколіту на сальмонельоз.
Що показало обстеження персоналу
Також здали аналізи працівники закладів харчування. У кількох із них виявили Staphylococcus aureus у зразках аналізів із носа. Оскільки це свідчить про те, що ці люди є збудниками інфекції. Тому їм не можна працювати.
Ще 1 хворий на сальмонелу є серед працівників. Ця людина вже госпіталізована.
Хворі продовжують звертатись
- Кількість потерпілих у цьому отруєнні зростає.
- Загалом їх є вже 87.
- З цих людей – 19 діти.
- На амбулаторному лікуванні перебувають лише 4 пацієнтів.
- Решта госпіталізовані до різних медустанов.
- Їх стан визначають, як задовільний.
У закладах була антисанітарія
На поверхнях у ресторанах виявили флору Klebsiella pneumoniae. Це умовно патогенний організм, який при накопиченні також може спричиняти інфікування.
А ось представників бактерій Salmonella enteritidis виявили на дошці для нарізання. Окрім цього сальмонелу знайшли в ролах, які замовляли в закладі. Це були роли, які у своєму складі мали омлет, м'який сир, рибу, огірок і паштет.
Це все відбувається через недотримання санітарно-гігієнічних умов, тобто практично можна сказати, антисанітарія відбувалася у цьому закладі,
— пояснила Тетяна Карлова.
Коротко про отруєння в "Якіторії"
- Всі потерпілі їли в одному з 2 харківських закладів японської кухні.
- Після цього кількість хворих невпинно росте.
- У закладах взяли проби та відправили їх на аналіз.
- У мережі сказали, що нададуть матеріальну допомогу потерпілим.
- Станом на 19 червня потерпілих було вже майже 80.
- Станом на 22 червня, "Якіторія" переказала на лікування 150 тисяч гривень.
- Згодом почали розслідування цього інциденту й у поліції.
- Там його вважають порушенням санітарних правил щодо запобігання масовим отруєнням.
- Винним загрожує до 3 років ув'язнення.
- Частину потерпілих почали виписувати 22 червня.