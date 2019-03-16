Отруєння чадним газом: чому виникає та як вберегтися

У Львові двоє 13-річних дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. І це не перший такий випадок, на цьому тижні, надихавшись газу, помер чоловік, на початку року – молода пара туристів із Києва.

Причиною отруєння могла стати газова плита у квартирі. Двоє дітей зараз у реанімації, медики розповіли, що їх стан стабільний.

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Декілька днів тому у Львові від отруєння чадним газом загинув чоловік. Робив ремонт, грівся газовою плитою, а вікна у приміщенні зачинив.

Від початку року – це вже восьмий смертельний випадок отруєння чадним газом у Львові. У січні загинула молода пара туристів з Києва. Разом із ще двома друзями вони винайняли квартиру в центрі Львова. Опалення в оселі – пічне.



Пічне опалення у Львові

Загиблі Настя та Андрій ночували саме у кімнаті з пічкою. Їх друзів врятувало те, що у приміщенні де вони спали було вікно.

У нас є адвокат, справа йде, ми подали в суд на власників квартири. Але поки що результату немає. Там була справа з вентиляційною системою. Було все зроблено не дуже добре і через це зворотна тяга пішла не назовні, а всередину,

– двоюрідна сестра загиблого Ольга Федосова.

Власники квартир нерідко нехтують елементарними правилами безпеки. І наражають на небезпеку інших. Тож, рятувальники вкотре нагадують правила користування пічним та газовим опаленням.

В центральній частині міста Львова є багато квартир, де ще опалюють пічками. Біля кожної пічки має бути лист, щоб іскри, які опадають не спричинили пожежу. І запас дров не повинен перевищувати запас на одну добу. В жодному разі не перекривати вентиляційні канали, щоб був приплив свіжого повітря. Щодо газового опалення, варто нагадати, що не можна використовувати газові комфорки та газові плити для обігріву приміщення.

– речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

У старій частині Львова найбільше самовільно переобладнаних систем опалення. І саме тут найбільше таких випадків. Минулого року від чадного газу загинуло 20 осіб.