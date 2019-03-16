21:43
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, сьогодні
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Отруєння чадним газом: чому виникає та як вберегтися

      68 Читать новость на русском

      У Львові двоє 13-річних дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. І це не перший такий випадок, на цьому тижні, надихавшись газу, помер чоловік, на початку року – молода пара туристів із Києва.

      Причиною отруєння могла стати газова плита у квартирі. Двоє дітей зараз у реанімації, медики розповіли, що їх стан стабільний.

      Читайте також: В Україні знову вируватиме шквальний вітер: де чекати негоду

      Декілька днів тому у Львові від отруєння чадним газом загинув чоловік. Робив ремонт, грівся газовою плитою, а вікна у приміщенні зачинив.

      Від початку року – це вже восьмий смертельний випадок отруєння чадним газом у Львові. У січні загинула молода пара туристів з Києва. Разом із ще двома друзями вони винайняли квартиру в центрі Львова. Опалення в оселі – пічне.

      опалення пічка львів чадний газ
      Пічне опалення у Львові

      Загиблі Настя та Андрій ночували саме у кімнаті з пічкою. Їх друзів врятувало те, що у приміщенні де вони спали було вікно.

      У нас є адвокат, справа йде, ми подали в суд на власників квартири. Але поки що результату немає. Там була справа з вентиляційною системою. Було все зроблено не дуже добре і через це зворотна тяга пішла не назовні, а всередину,
      – двоюрідна сестра загиблого Ольга Федосова.

      Власники квартир нерідко нехтують елементарними правилами безпеки. І наражають на небезпеку інших. Тож, рятувальники вкотре нагадують правила користування пічним та газовим опаленням.

      В центральній частині міста Львова є багато квартир, де ще опалюють пічками. Біля кожної пічки має бути лист, щоб іскри, які опадають не спричинили пожежу. І запас дров не повинен перевищувати запас на одну добу. В жодному разі не перекривати вентиляційні канали, щоб був приплив свіжого повітря. Щодо газового опалення, варто нагадати, що не можна використовувати газові комфорки та газові плити для обігріву приміщення.
      – речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

      У старій частині Львова найбільше самовільно переобладнаних систем опалення. І саме тут найбільше таких випадків. Минулого року від чадного газу загинуло 20 осіб.

      Чим небезпечний чадний газ

      • Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.

      • Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.

      • Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами.

      • Через це людина гине як від задухи.

      Головні симптоми отруєння чадним газом

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Головною причною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами

      І газовики,і медики стверджують: головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння. Адже їх легко сплутати із харчовим отруєнням чи навіть грипом.

      Основні симптоми:

      1. головний біль,
      2. втома,
      3. віддишка,
      4. сухий кашель,
      5. нудота.

      Більш серйозні симптоми:

      1. втрата рівноваги,
      2. втрата зору,
      3. порушення пам'яті або ж втрата свідомості.

      І усе це навіть протягом двох годин.

      Як уберегтися від отруєння чадним газом

      • Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Не обігрівайте дім газовою плитою

      • Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Витяжка і газовий котел не мають бути в одному приміщенні

      • Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади.

      • Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади. А у вікні такої кімнати ще й варто встановити так званий провітрювач, щоби був постійний доступ кисню.

      Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.

      • Тріщини в пічній кладці чи засмічений димар можуть призвести до біди.

      • Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Перевіряйте вентиляції в будинку

      Автолюбителі, які працюють в гаражі з увімкненим двигуном теж наражають себе на небезпеку.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Обережно працюйте в гаражі

      • А щоби бути цілком спокійним, купіть спеціальний пристрій – індикатор, який сигналізує в разі витоку газу та чадного газу.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Індикатор чадного газу

      Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим.

      blog_ava
      Чому в Україні дорожчає нерухомість: пояснення архітектора
      сьогодні
      4385
      Теги: Новини України ДСНС Новини Львова Газ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      сьогодні , 21:01 Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      5040
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 2803
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      сьогодні , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 2006
      Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      сьогодні , 18:31 Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      11483
      Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      сьогодні , 17:20 Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      Сергій Лещенко 1109
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук