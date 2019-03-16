Отруєння чадним газом: чому виникає та як вберегтися
У Львові двоє 13-річних дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. І це не перший такий випадок, на цьому тижні, надихавшись газу, помер чоловік, на початку року – молода пара туристів із Києва.
Причиною отруєння могла стати газова плита у квартирі. Двоє дітей зараз у реанімації, медики розповіли, що їх стан стабільний.
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Декілька днів тому у Львові від отруєння чадним газом загинув чоловік. Робив ремонт, грівся газовою плитою, а вікна у приміщенні зачинив.
Від початку року – це вже восьмий смертельний випадок отруєння чадним газом у Львові. У січні загинула молода пара туристів з Києва. Разом із ще двома друзями вони винайняли квартиру в центрі Львова. Опалення в оселі – пічне.
Пічне опалення у Львові
Загиблі Настя та Андрій ночували саме у кімнаті з пічкою. Їх друзів врятувало те, що у приміщенні де вони спали було вікно.
У нас є адвокат, справа йде, ми подали в суд на власників квартири. Але поки що результату немає. Там була справа з вентиляційною системою. Було все зроблено не дуже добре і через це зворотна тяга пішла не назовні, а всередину,
– двоюрідна сестра загиблого Ольга Федосова.
Власники квартир нерідко нехтують елементарними правилами безпеки. І наражають на небезпеку інших. Тож, рятувальники вкотре нагадують правила користування пічним та газовим опаленням.
В центральній частині міста Львова є багато квартир, де ще опалюють пічками. Біля кожної пічки має бути лист, щоб іскри, які опадають не спричинили пожежу. І запас дров не повинен перевищувати запас на одну добу. В жодному разі не перекривати вентиляційні канали, щоб був приплив свіжого повітря. Щодо газового опалення, варто нагадати, що не можна використовувати газові комфорки та газові плити для обігріву приміщення.
– речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.
У старій частині Львова найбільше самовільно переобладнаних систем опалення. І саме тут найбільше таких випадків. Минулого року від чадного газу загинуло 20 осіб.
Чим небезпечний чадний газ
• Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.
• Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.
• Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами.
• Через це людина гине як від задухи.
Головні симптоми отруєння чадним газом
Головною причною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами
І газовики,і медики стверджують: головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння. Адже їх легко сплутати із харчовим отруєнням чи навіть грипом.
Основні симптоми:
- головний біль,
- втома,
- віддишка,
- сухий кашель,
- нудота.
Більш серйозні симптоми:
- втрата рівноваги,
- втрата зору,
- порушення пам'яті або ж втрата свідомості.
І усе це навіть протягом двох годин.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
• Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.
Не обігрівайте дім газовою плитою
• Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.
Витяжка і газовий котел не мають бути в одному приміщенні
• Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади.
• Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади. А у вікні такої кімнати ще й варто встановити так званий провітрювач, щоби був постійний доступ кисню.
• Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.
• Тріщини в пічній кладці чи засмічений димар можуть призвести до біди.
• Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.
Перевіряйте вентиляції в будинку
• Автолюбителі, які працюють в гаражі з увімкненим двигуном теж наражають себе на небезпеку.
Обережно працюйте в гаражі
• А щоби бути цілком спокійним, купіть спеціальний пристрій – індикатор, який сигналізує в разі витоку газу та чадного газу.
Індикатор чадного газу
Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим.