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Отруєння дітей на Донеччині: Супрун анонсувала масштабні перевірки в дитячих таборах

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Супрун анонсувала масові перевірки у дитячих таборах
Супрун анонсувала масові перевірки у дитячих таборах / 24 Канал

Після масового отруєння у дитячому таборі на Донеччині виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсувала частіші перевірки літніх таборів.

16 липня стало відомо про погане самопочуття після вечері приблизно 60 дітей у дитячому таборі "Яструбок" на Донеччині.

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Вранці 18 липня з’явилась інформація, що внаслідок отруєння у цьому закладі госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун анонсувала, що Держспоживслужба тепер частіше перевірятиме літні дитячі табори після масового отруєння на Донеччині.

Нещодавно зняли мораторій на перевірки. Це (випадок отруєння у таборі на Донеччині, – ред.) підпадає під компетенцію Держспоживслужби, вони будуть більше займатися перевірками в дитячих таборах. В міністерстві сформовані інструкції відповідно до санітарних норм, вони спрямовані нашим департаментам та в дитячі табори,
– зазначила Супрун у коментарі журналістам.

Вона уточнила, що станом на обід 18 липня відомо про отруєння 91 людини. За даними МОЗ, йдеться про сальмонельоз.

"Ми разом з лабораторним центром в Донецькій області та Держспоживслужбою взяли аналізи крові, води, їжі, води з басейну, щоб подивитися, що сталося. Шестеро людей працюють в харчоблоці, з них четверо дорослих захворіли, ще інші дорослі, які там працюють, але більшість – це діти. Схоже, що це інфекція, можливо, сальмонельоз, але результати аналізу повинні бути завтра вранці», – уточнила Уляна Супрун.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, у свою чергу, доручив профільним міністерствам і відомствам вжити заходів за фактом масового отруєння дітей і перевірити інші дитячі заклади України.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Здоров'я отруєння Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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