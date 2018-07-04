Отруєння дітей на Київщині: начальник Держспоживслужби назвав причетних до інциденту

У Держпродспоживслужбі з’ясували, що дітям, які отруїлися у таборі "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини, на підвечірок видали йогурти, термін споживання яких сплив.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів начальник управління держнагляду Держпроспоживслужби Арзу Акберов.

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Нагадаємо, що 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому.

Експертиза продуктів, яких ми взяли – це йогурти та вечеря, яка складалась з котлети та овочевого рагу. Вони ще на експертизі, тому результатів немає. Ми зараз проводимо причино-наслідковий зв'язок. У 11 постраждалих дітей отруєння пов'язано з вживанням йогурта, який зберігався у неправильних умовах без дотримання температурного режиму,

– зазначив керівник Держспоживслужби.

За словами Арзу Акберова, одна дитина перебуває у лікарні з діагнозом енцефаліт. Цей випадок вони не можуть пов'язати з вживанням йогурту.

"Можливо, зійшлося, але були порушення з недотриманням температурного режиму. 30 червня у меню санаторія був йогурт, тобто всі 226 дітей їли його, і група з 26 вихованців школи Дерюгіних також мали його їсти, але тренери забрали його, мотивуючи тим, що зайві калорії дітям на ніч не потрібні та дали їм на наступний день. Тому саме тренери, безпосередньо, у цьому винні, бо на обгортці йогурту написаний термін зберігання і температура має бути не вище 6 градусів. Вони зберігали його в себе в кімнаті, в сумках, тому можливо це й є причина",– додав Акберов.