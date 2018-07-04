14:19
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Отруєння дітей на Київщині: начальник Держспоживслужби назвав причетних до інциденту

163 Читать новость на русском

У Держпродспоживслужбі з’ясували, що дітям, які отруїлися у таборі "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини, на підвечірок видали йогурти, термін споживання яких сплив.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів начальник управління держнагляду Держпроспоживслужби Арзу Акберов.

Читайте також: На Хмельниччині поминальний обід завершився масовим отруєнням

Нагадаємо, що 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому.

Експертиза продуктів, яких ми взяли – це йогурти та вечеря, яка складалась з котлети та овочевого рагу. Вони ще на експертизі, тому результатів немає. Ми зараз проводимо причино-наслідковий зв'язок. У 11 постраждалих дітей отруєння пов'язано з вживанням йогурта, який зберігався у неправильних умовах без дотримання температурного режиму,
– зазначив керівник Держспоживслужби.

За словами Арзу Акберова, одна дитина перебуває у лікарні з діагнозом енцефаліт. Цей випадок вони не можуть пов'язати з вживанням йогурту.

"Можливо, зійшлося, але були порушення з недотриманням температурного режиму. 30 червня у меню санаторія був йогурт, тобто всі 226 дітей їли його, і група з 26 вихованців школи Дерюгіних також мали його їсти, але тренери забрали його, мотивуючи тим, що зайві калорії дітям на ніч не потрібні та дали їм на наступний день. Тому саме тренери, безпосередньо, у цьому винні, бо на обгортці йогурту написаний термін зберігання і температура має бути не вище 6 градусів. Вони зберігали його в себе в кімнаті, в сумках, тому можливо це й є причина",– додав Акберов.

Теги: Новини України Діти Новини Києва отруєння
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сьогодні, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 559
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сьогодні, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 1072
Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
сьогодні, 08:03 Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
6839
"Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
сьогодні, 00:56 "Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
5182
У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
3 липня, 23:43 У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
5243
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук