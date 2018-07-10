Отруєння дітей на Київщині: стало відомо про інфекції, які виявили у таборі

Кишкову паличку та стафілокок виявили у таборі на Київщині, в якому 2-ого липня отруїлось дванадцятеро дітей.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

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Зазначимо, що прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження через отруєння дітей. Вони – вихованці спортивної школи, і приїхали, аби готуватись до змагань. Найтяжчий стан у восьмирічної дівчинки. Вона потрапила до реанімації і восьму добу перебуває у комі, стан її стабільно важкий. За даними експертів, діти могли отруїтись йогуртом. Адже тренери тримали молочні напої у власних кімнатах без дотримання відповідної температури.

Фахівці отримали результати лабораторних досліджень зразків проб, відібраних у закладі після отруєння.

У 9-х осіб персоналу харчоблоку, обстежених на групи кишкових інфекцій, та 2-х дітей, які перебували в ізоляторі не виявлені збудники кишкової інфекції та патогенний стафілокок. З 30 змивів на бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору в харчоблоку виявлено 10 позитивних результатів (33,3%). З 10 змивів на патогенну флору в ізоляторі позитивних не виявлено,

– зазначили у Держпродспоживслужбі.

Наразі в ізоляторі хворі діти відсутні і нових звернень не зареєстровано.

Крім того, у таборі "Славутич" прозвітували про проведення дезінфекції харчоблоку. Його адміністрація аже звернулася до Держпродспоживслужби щодо проведення повторного відбору проб на бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору.