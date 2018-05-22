Отруєння дітей у Харкові: у прокуратурі оприлюднили версію

У харківській прокуратурі розпилення газу у місцевій школі №3 розглядають як хуліганство, натомість версії теракту, чи диверсії правоохоронці відкидають, щоправда у подальшому кваліфікацію події можуть змінити.

Про це заявив заступник керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Сергій Колесник, передає "Громадське радіо".

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"Наразі версії теракту, чи диверсії правоохоронці не розглядають. Ми думаємо, що це звичайне хуліганство. Якщо будуть якісь дані про те, що збіги не є випадковими — звичайно, буде вирішуватися питання про зміну, якщо будуть на це такі підстави", — зауважив він.

Додамо, у зв’язку із ситуацією Міністерство освіти та науки поширило заяву, в якій рекомендує посилити охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти. Відповідний лист відомство направило до департаментів, управління освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, керівникам закладів середньої, професійної, вищої освіти.

"МОН рекомендувало посилити охорону та обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі. Також слід посилити контроль за пропускним режимом, щоб не допустити пронесення до приміщень закладів освіти отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів, що загрожують життю та здоров’ю", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали, натомість до лікарні потрапили 35 осіб, 6 із яких перебувають у палаті інтенсивної терапії.