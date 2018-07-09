Отруєння дітей у таборі під Києвом: 8-річна дівчинка вже тиждень у комі

Дівчинка, яку 2 липня шпиталізували з отруєнням із оздоровчого табору "Славута", що під Києвом, досі перебуває у комі. Єдине покращення, яке зафіксували у дитини: тиск, який раніше підтримували медикаментозно, наразі підтримується самостійно.

Про це розповів голова Київської обласної адміністрації Олександр Горган у коментарі "УП".

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Дитина досі у комі, стан стабільно важкий. Але тиск, який раніше підтримували медикаментозно, підтримує вже самостійно. Це єдине позитивне зрушення,

– зазначив він.

Горган також додав, що стан 11 інших дітей, які отруїлися на території табору, стабільно покращується.

Окрім цього, спеціалісти області вже отримали частину результатів аналізів, матеріал для яких був зібраний у таборі.

Відомо, що 10 або 11 липня відбудеться спеціальне засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо цього інциденту. Після цього буде зрозуміло, що спровокувало отруєння та будуть прийняті відповідні рішення.

Нагадаємо, 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина взагалі впала в кому.