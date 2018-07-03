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Отруєння дітей у таборі під Києвом: в установі відкидають усі звинувачення

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Представники табору "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини запевнили, що діти не могли отруїтися в їхній їдальні. Вони пояснили це тим, що вихованці зі школи гімнастики харчувалися поряд з іншими дітьми, але погано більше нікому не стало.

24 канал повідомляв, що 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина взагалі впала в кому.

У таборі також запевнили, що тренер спостерігав за харчуванням дітей, тому інцидент міг статися через фізичне навантаження. Батьки ж не вірять у таку версію. За їх словами, тренер-професіонал не міг перевантажити школярів.

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Наразі відомо, що 11 постраждалим дітям стало краще, тому медики їх виписали з лікарні. Дітей відправили в їх корпуси у таборі. Проте одна дівчинка досі перебуває у важкому стані в лікарні "Охматдит".

"Стан дитини на цей момент вкрай важкий. Зараз проходить етап обстеження для верифікації діагнозу та причин виникнення цього стану у дитини, яка перебувала в таборі відпочинку", – розповів завідувач відділенням реанімації дитячої токсикології Олександр Урін.

Дівчинку відправили на томограму і штучну вентиляцію легенів. За інформацією лікарів, існує загроза для її життя.

Теги: Новини України отруєння Діти Неповнолітні Здоров'я Лікування
Джерело: 24 канал
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