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Отруєння дітей у таборі на Київщині: дівчинка впала у кому не через отруєння

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У МОЗ заявили, що дівчинка впала у кому в дитячому таборі на Київщині не через отруєння
У МОЗ заявили, що дівчинка впала у кому в дитячому таборі на Київщині не через отруєння / Соцмережі

У Міністерстві охорони здоров'я зробили заяву щодо дівчинки, яка впала у кому в оздоровчому закладі санаторного типу "Славутич" на Київщині, де сталося масове отруєння дітей.

Відповідна інформація з’явилася на офіційній Facebook-сторінці відомства.

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За інформацією МОЗ, її кома є не пов’язаною з отруєнням.

Крім того, у міністерстві підкреслили, що дитина зараз перебуває у лікарні "ОХМАТДИТ" і її стан є важким, проте стабільним.

Про причину такого стану дівчинки у МОЗ не повідомили.

Нагадаємо, 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому.

У Держпродспоживслужбі з’ясували, причиною отруєння дітей у таборі "Славутич" могли стати йогурти, які їм видали на підвечірок, а термін споживання яких сплив.

Теги: Новини України отруєння Діти Новини Києва Міністерство охорони здоров’я Неповнолітні
Джерело: 24 канал
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