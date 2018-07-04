Отруєння дітей у таборі на Київщині: дівчинка впала у кому не через отруєння

У Міністерстві охорони здоров'я зробили заяву щодо дівчинки, яка впала у кому в оздоровчому закладі санаторного типу "Славутич" на Київщині, де сталося масове отруєння дітей.

Відповідна інформація з’явилася на офіційній Facebook-сторінці відомства.

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За інформацією МОЗ, її кома є не пов’язаною з отруєнням.

Крім того, у міністерстві підкреслили, що дитина зараз перебуває у лікарні "ОХМАТДИТ" і її стан є важким, проте стабільним.

Про причину такого стану дівчинки у МОЗ не повідомили.