19:00
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Отруєння екс-російського розвідника Скрипаля: Юлія Скрипаль швидко йде на поправку

553 Читать новость на русском
Юлія Скрипаль
Юлія Скрипаль / Соцмережі

Медики переконують, що Юлія Скрипаль, донька колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, йде на поправку. Зокрема, вони стверджують, що вона більше не перебуває у критичному стані, натомість зараз її стан – стабільний.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також: Британська поліція встановила місце, де Сергій Скрипаль отруївся "Новичком"

Крім того підкреслюється, що Сергій і Юлія Скрипалі залишаються єдиними потерпілими внаслідок дії газу нервово-паралітичної групи "Новачок", що зараз перебувають у лікарні – офіцера поліції Ніка Бейлі виписали минулого тижня.

"Раді Вам повідомити, що стан Юлії Скрипаль швидко покращується, і вона вже не перебуває у критичному стані. Її стан наразі є стабільним. Щодо її батька, то Сергій Скрипаль, як і раніше, перебуває у стабільно важкому стані", – кажуть медичні працівники.

За словами керівника медичного центру, в якому перебувають Скрипалі, доктора Крістін Бланшард, лікування Юлія Скрипаль проходить, і покращення її стану – перші його позитивні наслідки.

"Щоправда, вона (Юлія Скрипаль – "24") продовжує отримувати медичний догляд 24 години на добу.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.

Теги: Великобританія Здоров'я Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук