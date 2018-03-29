Отруєння екс-російського розвідника Скрипаля: Юлія Скрипаль швидко йде на поправку

Медики переконують, що Юлія Скрипаль, донька колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, йде на поправку. Зокрема, вони стверджують, що вона більше не перебуває у критичному стані, натомість зараз її стан – стабільний.

Про це повідомляє Sky News.

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Крім того підкреслюється, що Сергій і Юлія Скрипалі залишаються єдиними потерпілими внаслідок дії газу нервово-паралітичної групи "Новачок", що зараз перебувають у лікарні – офіцера поліції Ніка Бейлі виписали минулого тижня.

"Раді Вам повідомити, що стан Юлії Скрипаль швидко покращується, і вона вже не перебуває у критичному стані. Її стан наразі є стабільним. Щодо її батька, то Сергій Скрипаль, як і раніше, перебуває у стабільно важкому стані", – кажуть медичні працівники.

За словами керівника медичного центру, в якому перебувають Скрипалі, доктора Крістін Бланшард, лікування Юлія Скрипаль проходить, і покращення її стану – перші його позитивні наслідки.

"Щоправда, вона (Юлія Скрипаль – "24") продовжує отримувати медичний догляд 24 години на добу.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.