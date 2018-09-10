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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Отруєння Скрипалів – пародія на спецоперацію, а поведінка ГРУ – школярство, – New York Times

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Отруєння Скрипалів – пародія на спецоперацію
Отруєння Скрипалів – пародія на спецоперацію / 24 канал

Американські журналісти припускають, що російські агенти умисне діяли "по-дурному" і зривали конспірацію. І загалом вся "спецоперація" була або дуже погано спланованою, або й задуманою, як пародія на фільм про шпигунів і "навмисне очевидною".

Про це повідомило видання New York Times.

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Двоє агентів з Росії зупиняються у дешевому готелі в Лондоні, притримуючи за пазухою флакон для парфумів з смертельною хімічною речовиною. До того ж, зовсім не звертають увагу на камери спостереження. "Таємна" операція з отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії була провальною з самого початку, або задуманою саме такою. Однак експерти вказують на те, що для ГРУ, російської військової розвідки, характерна репутація "знаряддя влади", діяльність якого спрямована на запобігання завдання шкоди Росії або вселяння страху тим, у кого такі наміри можуть виникнути.

Отруєння Скрипалів
За інформацію МІ6, паспорти Боширова і Петрова відмінні лише однією цифрою

Аж раптом уряд Британії вказує пальцем на двох агентів ГРУ, оприлюднює копії їхніх паспортів і відео з камер спостереження. Росіяни, як свідчать відгуки у соцмережах, не вірять, що така серйозна організація, як ГРУ, могла діяти "так тупо". Втім, досі росіяни знали тільки міфи про роботу своїх спецслужб, генеровані радянською, а потім федеральною пропагандистською машиною.

Жоден нормальний росіянин поняття не має, що робить ГРУ,
– сказав незалежний військовий експерт з Росії Олександр Гольц.

New York Times наголошує, що замах на Скрипалів – далеко не перший випадок, коли агенти ГРУ грубо провалюють свою конспірацію. Журналісти припускають, що це міг бути "демонстративний сигнал", але кому і про що – не відомо.


Колишній агент ЦРУ у Москві Джон Сіфер вважає дії ГРУ школярством

Прем'єрка Великої Британії Тереза Мей теж допустила, що отруєння Скрипаля у березні схоже на послання іншим росіянами у Лондоні: мовляв, не почувайтеся в безпеці. А от колишній агент ЦРУ у Москві Джон Сіфер має іншу версію: розповсюдження камер безпеки значно ускладнило проведення операцій і збільшило ризики викриття.

ГРУ дуже схожа на хамовитого хлопця в коледжі, який агресивно стрибає на всіх,
– підкреслив Сіфер.

Тим часом втручання у вибори в США, хакерські атаки, спроби влаштувати переворот в Чорногорії, знищення малайзійського лайнера над Україною чи управління найманцями в Сирії – усі закиди в свій бік Кремль відкидає, докази від жодних країн чи організації не сприймає і називає "нонсенсом".

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Якою б не була правда – це момент "слави" ГРУ, а експерти застерігають: надмірний галас може насправді приховувати більш важливу і дійсно таємну роботу спецслужб Росії.

Теги: Великобританія Новини США Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Російські ГРУшники
Джерело: 24 Канал
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