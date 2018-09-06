Отруєння Скрипалів: чи виграє Британія дипломатичний бій проти Росії?

У справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії з'явилися сенсаційні подробиці. За півроку британські слідчі таки встановили, хто міг здійснити атаку нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у британському Солсбері 4 березня. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей озвучила імена підозрюваних – двох офіцерів ГРУ – Олександра Петрова та Руслана Бошірова.

Тепер всі ниточки у важкому та тривалому розслідуванні остаточно привели до Росії. Проте чи зможе Британія притягнути винуватців до відповідальності та як Росія втілює свої криваві задуми за кордоном – аналізували західні ЗМІ.

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Зухвала й нерозважлива атака: як отруїли Скрипалів

Так, уряд Британії звинуватив двох ГРУшників Олександра Петрова та Руслана Бошірова (це напевно псевдоніми) у здійсненні хімічної атаки у містечку Солсбері, жертвами якої стали декілька людей. Нові подробиці підтверджують, що відповідальність за це несе режим Володимира Путіна, однак найбільше вражає його зухвалість та нерозсудливість, пише The Wall Street Journal.



Підозрювані в отруєнні Скрипалів

Поліція та прокуратура стверджують, що люди, яких вони назвали Олександром Петровим і Русланом Бошіровим, прибули в лондонський аеропорт "Гатвік" у п'ятницю 2 березня, незаконно ввізши до Британії отруйну речовину нервово-паралітичної дії "Новачок у флаконі для парфумів. Вони приїхали на приміському поїзді і метро в центр Лондона, де оселилися в готелі. У їхньому готельному номері декілька місяців потому було знайдено несмертельну кількість "Новачка", нагадує видання.



Підозрювані перевозили "Новачок" у підробленому флаконі парфумів Premier Jour від Nina Ricci з переробленим розпилювачем



Фотографію речового доказу у справі про отруєння Скрипадів оприлюднила британська поліція

У неділю 4 березня чоловіки знову повезли "Новачок" на громадському транспорті, в якому їхали сотні людей. У Солсбері вони розпорошили отруйну речовину на вхідні двері в будинку жертви Сергія Скрипаля. У той же день Скрипаль зі своєю дочкою Юлією серйозно захворіли. Також постраждав поліцейський Нік Бейлі, який прийшов оглянути їхній будинок. Всі троє кілька тижнів провели у лікарні, йдеться у редакційній статті газети.

Згодом потенційні вбивці позбулися флакона, який через чотири місяці в кошику для пожертвувань виявив Чарлі Роулі зі своєю співмешканкою Дон Стерджесс. Роулі важко занедужав, а жінка померла від отруєння.



Пара британців Дон Стерджесс та Чарлі Роулі теж постраждали від отрути "Новачок". Життя жінки не вдалося врятувати

Нові деталі розслідування щодо отруєння Скрипалів показують суспільству, чому санкції проти Росії настільки важливі. Кремль не просто проявив злочинну безжалісність стосовно колишнього шпигуна. Він також продемонстрував повну байдужість до безпеки невинних людей, які могли постраждати від "Новачка" – і постраждали (поліцейський та двоє жителів Еймсбері). Всі ті, хто їхав в одному потязі з російськими вбивцями, і всі ті, хто можуть опинитися поряд з путінськими поплічниками в майбутньому, повинні бути зацікавлені в збереженні цих санкцій,

– робить висновок WSJ.

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"Акт війни" Росії проти Британії: як діятиме Мей?

The Telegraph у редакційній статті стверджує, що отруєння Скрипалів, а також Чарлі Роулі та Дон Стерджес було актом війни, тому для запобігання подібних дій у майбутньому необхідне одностайне засудження Заходу та спільні жорсткі дії його країн проти РФ.

Прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей, крім суворих і точних звинувачень, оголосила про розширення санкції проти Росії. Вона нагадала про висилку 23 російських дипломатів із країни після початку справи Скрипаля.

Щодо двох підозрюваних також був виданий європейський ордер на арешт. Однак британська прокуратура заявила, що не подаватиме запит на екстрадицію Олександра Петрова і Руслана Бошірова, оскільки Росія не дозволяє видавати своїх громадян. Так, стаття 61 російської конституції забороняє депортувати та екстрадувати російських громадян в інші країни.

Наразі Мей обмежилася висловленням про те, що треба "продовжувати чинити тиск, щоб всі заходи, про які ми домовилися, були повністю застосовані". Сюди, зокрема, належить створення нового європейського режиму санкцій за використання хімічної зброї, кібератак та порушеннях прав людини. Лондон зажадав скликання Радбезу ООН у цій справі, щоб проінформувати 14 інших його членів про просування розслідування,

– зазначає Le Monde.

Французька газета впевнена, що, направивши удар на ГРУ, британський прем'єр пролила світло на російську розвідслужбу, підпорядковану міністерству оборони, що не така відома, як ФСБ (колишній КДБ).

Чим небезпечне ГРУ РФ та в чому ще його звинувачують?

ГРУ – це найближча до глави Кремля спецслужба, якою управляє відданий Путіну міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Це також одна із найбільш закритих спецслужб.

"У 2010 році розвідувальне крило російських збройних сил було перейменовано в ГУ, але і в самій країні, і за її межами, його продовжують називати "ГРУ". Служба, де раніше працював Сергій Скрипаль, отруєний нервово-паралітичною отрутою "Новачок", виконує традиційні завдання зовнішньої військової розвідки Росії", – пояснює The Guardian.



ГРУ підпорядковується міністерству оборони Росії та виконує завдання її зовнішньої військової розвідки

Російських шпигунів із ГРУ Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна звинувачують в отруєнні полонієм колишнього співробітника КДБ Олександра Литвиненка у 2006 році в Лондоні. Зі "свіжих" звинувачень на адресу ГРУ видання називає хакерську атаку на електронну пошту Демократичної партії США напередодні виборів в Америці у 2016 році. Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера називала імена 12 осіб, без сумніву, офіцерів ГРУ, які займалися зломом і поширенням інформації з електронної пошти лідера демократів Гілларі Клінтон. Окрім того, незалежна слідча група Bellingcat недавно заявила, що її члени ідентифікували офіцера ГРУ на ім'я Олег Іванніков як частково відповідального за збиття літака "Малазійських авіаліній" МН17 над східною Україною у 2014 році. Також цей офіцер, імовірно, під псевдонімом виконував роль міністра оборони підтримуваної Кремлем сепаратистської республіки Південна Осетія.

Як розповіли джерела в британському уряді, російська військова розвідслужба, відповідальна за атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері, в останні 18 місяців інтенсифікувала свою міжнародну кампанію фізичних атак і кібератак, зазначають журналісти The Times.

Британські розвідники з 2004 року порівнювали дані про операції ГРУ, зокрема про вбивства і ракетні обстріли. Майже половина із 26 найсерйозніших нападів сталася від січня минулого року,

– переказує газета таємну доповідь, з якою ознайомилися журналісти.

Високопосадовці Британії вважають, що це відомство все менше побоюється бути викритим і що воно перейшло від спроб "правдоподібного заперечення" своїх діянь до "неправдоподібного заперечення" своїх злочинів навіть перед обличчям очевидних доказів, йдеться в статті.

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Чи вдасться притягнути підозрюваних в отруєнні Скрипалів до відповідальності?

Багато західних аналітиків схиляються до думки, що висунуті звинувачення ні до чого не приведуть, оскільки Росія відмовляється екстрадувати своїх громадян. У цій ситуації найефективнішими заходами будуть серйозні фінансові санкції проти корумпованого режиму Путіна.

Але, як наполягає The Times в іншій своїй статті, назвати імена підозрюваних було вкрай важливо.

Це демонструє всю брехливість несерйозних версій, висунутих з березня російськими дипломатами і політиками в дусі того, що замах на життя Скрипаля нібито здійснила сама Британія. Що важливіше, створюється орієнтир для нових адресних заходів з боку Британії та її союзників щодо внесення підозрюваних у чорний список і затримання тих, хто може планувати вбивство в інтересах президента-вигнанця,

– акцентують увагу автори матеріалу.

"Битва за континент"

Тим часом міністру закордонних справ Великобританії Джеремі Ханту доведеться виконати важке завдання – переконати не надто сміливі країни ЄС ввести проти Росії додаткові санкції, розмірковує журналіст The Guardian Патрік Вінтур.

"Британія знає, що ризикує, виступаючи з цим закликом тоді, коли вона виходить з ЄС. Якщо Володимир Путін і служба військової розвідки переслідували б якусь ширшу стратегічну мету шляхом отруєння Скрипалів, то, ймовірно, це була б перевірка на міцність єдності Європи в умовах метушні з Brexit", – пояснює своє твердження кореспондент. На думку британських міністрів, докази, які вказують на ГРУ, настільки сильні, що служать достатньою підставою для зміни думки про Росію тими європейськими державами, які заперечують, що Москва дійсно має намір послабити Захід, продовжує Вінтур. Європа у своєму ставленні до Росії давно ідеологічно розколота, а країни на її сході та півдні прагнуть зберегти торговельні зв'язки. Популістські партії лівого та правого спрямування теж не бачать нічого хорошого у відновленні холодної війни. (...) Тому в майбутній політичній битві за континент між лібералізмом і популізмом докази, зібрані британськими спецслужбами у справі про отруєння Скрипалів, можуть зіграти важливу роль,

– робить висновок автор публікації.

Розслідування щодо отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії може допомогти Британії виграти в Росії "політичну битву за континент"

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