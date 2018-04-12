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Отруєння Скрипалів: Організація по забороні хімзброї завершила розслідування справи

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ОЗХЗ завершила розслідування отруєння Сергія та Юлії Скрипалів
ОЗХЗ завершила розслідування отруєння Сергія та Юлії Скрипалів / Фото з відкритих джерел

Експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) завершили розслідування отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в Солсбері та передали звіт із результатами уряду Великої Британії.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на британське МЗС.

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"Згідно з усталеною практикою вони передали остаточну версію звіту нам, як державі, яка здійснила запит на проведення розслідування", – зазначили в британському міністерстві.

Водночас, Лондон попросив ОЗХЗ розіслати копії звіту всім країнам, що підписали конвенцію про заборону хімічної зброї, включаючи Росію і опублікувати основні висновки, щоб усі могли їх побачити в четвер, 12 квітня, о 12.00 (14.00 за Києвом).

"Цей прозорий і відкритий підхід до розслідування, якого дотримувалися з самого початку, різко контрастує з тактикою по заплутуванню й відволіканню уваги, якій віддана російська влада", – додали в МЗС Британії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворили понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Розслідування Великобританія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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