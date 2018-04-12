Отруєння Скрипалів: Організація по забороні хімзброї завершила розслідування справи

Експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) завершили розслідування отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в Солсбері та передали звіт із результатами уряду Великої Британії.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на британське МЗС.

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"Згідно з усталеною практикою вони передали остаточну версію звіту нам, як державі, яка здійснила запит на проведення розслідування", – зазначили в британському міністерстві.

Водночас, Лондон попросив ОЗХЗ розіслати копії звіту всім країнам, що підписали конвенцію про заборону хімічної зброї, включаючи Росію і опублікувати основні висновки, щоб усі могли їх побачити в четвер, 12 квітня, о 12.00 (14.00 за Києвом).

"Цей прозорий і відкритий підхід до розслідування, якого дотримувалися з самого початку, різко контрастує з тактикою по заплутуванню й відволіканню уваги, якій віддана російська влада", – додали в МЗС Британії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворили понад 100 співробітників російських посольств та консульств.