Отруєння Скрипалів: стало відомо про загрозу для військово-морських сил Британії

Відразу після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері 4 березня екіпаж британського ескадреного міноносця отримав терміновий наказ повернутися на борт. Тоді екіпаж перебував у Чорногорії.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

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Так, британська влада боялася, що моряки можуть стати жертвою нової хімічної атаки. Тоді корабель перед прибуттям в Чорногорію входив у води Чорного моря – його помітили біля Криму.

Видання зазначає, що в Чорногорії на момент замаху на Скрипаля перебували 280 членів екіпажу міноносця. Країна є союзником Британії після вступу в НАТО в 2017 році.

Так, британська влада терміново розіслала морякам спеціальне текстове повідомлення.

Військовий аташе повідомив кораблю, що влада Чорногорії обізнані про угруповання, яка буде в цьому районі, тому весь екіпаж повинен повернутися на борт до 18:00,

– цитує видання текстове повідомлення, яке отримали моряки.

У оборонному відомстві країни заявили, що відповідне рішення тоді прийняли через оцінку місцевих загроз і геополітичної ситуації.

Видання зазначає, що ніякому іншому кораблю британських ВМС не було наказано відкликати екіпаж після інциденту з отруєнням екс-співробітника ГРУ. Так, ніхто з членів екіпажу Duncan не постраждав.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

ОТРУЄННЯ СКРИПАЛІВ: ХРОНІКА ПОДІЙ