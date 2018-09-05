Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння

Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних в розслідуванні справи про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомила прес-служба ООН у своєму Twitter.

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Делегація Великобританії звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв'язку з появою нової інформації щодо інциденту в Солсбері. Британські дипломати розраховують, що таке засідання відбудеться завтра,

– йдеться у повідомленні.

Делегация Великобритании обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с появлением новой информации по инциденту в Солсбери. Британские дипломаты рассчитывают, что такое заседание состоится завтра pic.twitter.com/jzbbWIQJE2 — ООН (@UnitedNationsRU) 5 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Скрипалів у Британії отруїли у березні 2018, пара з Еймсбері від "Новачка" постраждала трьома місяцями пізніше. Британський уряд напряму звинуватив Москву, що дало початок найбільшого дипломатичного скандалу за останні двадцять років. Наприкінці серпня США запровадили санкції щодо Росії через отруєння Скрипалів. У Вашингтоні вимагають від Москви допустити експертів ООН на російські об'єкти, де виготовляють хімзброю, а у разі відмови погрожують новими – ще жорсткішими – санкціями.