Отруєння Скрипалів: як змінилось ставлення британців до режиму Путіна

Після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії ставлення британців до Росії різко погіршилось. Вони більше не сумніваються у шкідливості режиму президента Росії Володимира Путіна.

Про це публіцист Едвард Лукас пише у статті Тіmеѕ, передає BBC.

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Більше ніхто не сперечається про те, чи шкідливий режим Володимира Путіна. Замість цього британці намагаються розібратися в природі цього зла і зрозуміти, що з ним робити,

– пише Лукас.

Оглядач наголошує, що зусилля російської пропаганди і дезинформації спрямовані на те, щоб не дозволити британській поліції, представникам служби охорони здоров'я, уряду та іншим пояснити, що насправді сталося.

"Наша тактика в інформаційній війні – лише частина більш загального кола питань щодо стратегії реагування на дії ворожої держави, які до певного часу неможливо кваліфікувати як відкриту війну", – йдеться у статті.

За словами Лукаса, загроза з боку Росії є серйознішою, ніж загроза з боку тероризму.

Керована Кремлем держава не визнає міжнародних норм і застосовує тактику терору типу вбивств і кібератак. Вона проповідує розкладаючу нео-нігілістичну ідеологію, засновану на антизахідних постулатах. У його розпорядженні ціла мережа відкритих і таємних прихильників,

– наголошує оглядач.

На думку Лукаса, у цій ситуації Британії необхідні "сили стримування". Це передбачає підвищення витрат на оборону і зміну її структури. Окрім цього, Британї слід переглянути бізнес-модель.

"Наша жадібність до брудних грошей досі була нашою ахіллесовою п'ятою. Але вона ж відкриває шлях тиску на Путіна і його поплічників у майбутньому, – якщо тільки ми готові пожертвувати пов'язаним з нею легким прибутком", – зазначив Лукас.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ з'ясували, що Олександр Петров і Руслан Боширов, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів, щонайменше шість разів їздили в Женеву (Швейцарія) перед замахом в британському місті Солсбері.