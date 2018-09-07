Отруєння Скрипалів: знайдений флакон з "Новачком" міг вбити 4 тисячі людей

Спецслужби Великобританії, які займаються розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, підрахували, що кількість нервово-паралітичної речовини "Новачок", яка була виявлена у флаконі з-під парфумів могла вбити 4 тисячі осіб.

5 вересня британська поліція оприлюднила нові резонансні деталі у справі про розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергій Скрипаля та його доньки Юлії.

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Зокрема, стало відомо, що для розпилення "Новачка" підозрювані в отруєнні Скрипалів використали флакон з-під парфумів з написом Nina Ricci.

7 вересня авторитетне британське видання The Times оприлюднило з посиланням на джерела інформацію, що доза "Новачка", яка була у флаконі з-під парфумів, могла вбити до 4 тисяч осіб.

Напередодні британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії. Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів у Солсбері несе президент РФ Володимир Путін.

Після цього Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Обоє вижили, проте проходили тривалий курс лікування. Через підозри про причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.