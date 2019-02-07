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      Отруєння Скрипалів: з’явились нові деталі про помічника Петрова і Боширова

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      Третій російський агент залишився у Британії після отруєння Скрипаля, – ЗМІ
      Третій російський агент залишився у Британії після отруєння Скрипаля, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, залишився у Великобританії після замаху.

      Російський офіцер військової розвідки під вигаданим ім'ям – Сергій Федотов – прибув до Великобританії разом із Олександром Петровим і Русланом Бошировим, повідомляє Telegraph.

      Читайте також: У Росії створили гру "Наші в Солсбері", в якій маршрут збігається зі шляхом отруювачів Скрипалів

      Видання зазначає, що Федотов повинен був летіти назад тим самим рейсом, що й інші отруйники Скрипаля. Однак перед вильотом він скасував свою реєстрацію на рейс.

      Британська розвідка зуміла встановити особу третього учасника отруєння Скрипалів ще на початку вересня. Тоді слідчі повідовили, що він прибув до Сполученого Королівства дещо раніше, ніж виконавці отруєння "Петров" та "Боширов" і допоміг розпланувати атаку.

      Що відомо про отруєння у Солсбері?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      розслідування отруєння скрипалів: хроніка подій
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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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