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Отруєння Скрипаля: міжнародні експерти підтвердили використання російського "Новачка"

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Місце отруєння Сергія Скрипаля
Місце отруєння Сергія Скрипаля "Новачком" / Радіо Свобода

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт щодо отруєння у Англії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Результат ОЗХЗ підтвердив аналіз, який до цього провели у Великобританії. Фото звіту опублікував Sky news.

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Нагадаємо, у Об’єднаному Королівстві заявили, що Скрипаля отруїли нервово-паралітичним газом «Новачок». Однак в ОЗХЗ не використовують назву "Новачок".

"Зразки, зібрані командою ОЗХЗ, підтверджують висновки Британії про природу токсину, який використовували в Солсбері", – йдеться в заяві організації.

ОЗХЗ опублікувала результати дослідження

ОЗХЗ провела розслідування на прохання уряду Великобританії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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