Отруєння Скрипаля: стало відомо про стан здоров’я батька та доньки

Стан отруєного колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля залишається критичним, але стабільним. Його донька Юлія перебуває у стабільному стані.

Про це мовиться у повідомленні південно-західного підрозділу Національної служби охорони здоров'я Англії.

"Після інциденту в Солсбері 4 березня два пацієнта залишаються в районній лікарні Солсбері, чоловік у віці за 60 років і жінка у віці за 30 років. Чоловік залишається у критичному, але стабільному стані в реанімації після зіткнення з нервово-паралітичною речовиною. Жінка у стабільному стані", – мовиться в повідомленні.

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Жодних подробиць щодо стану Юлії Скрипаль не повідомляється. Раніше медики повідомили, що воно швидко покращується, а саме повідомлялося, що донька Скрипаля вже самостійно їсть і п’є.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.