Отруєння Скрипаля: з'явився важливий доказ, що вказує на "російський слід"

У день, коли в Солсбері були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія британські військові перехопили відправлене у Москву повідомлення з текстом "Посилка доставлена".

Про це повідомляє The Sunday Express.

Читайте також: ЗМІ повідомили, яким чином отруїли Скрипаля

Зазначається, що інформація про перехоплене повідомлення входила в пакет розвідувальних даних, які були продемонстровані союзникам Британії перед висилкою російських дипломатів.

Так, аналітики Королівських військово-повітряних сил на початку березня перехопили на півдні Кіпру два повідомлення. Одне з них нібито було направлено з Сирії і призначалося "офіційній особі" в Москві. В тексті повідомлення фігурувала фраза "Посилка доставлена" і дві особи "здійснили успішний вихід".

"Побачивши повідомлення, капітан авіації згадав про інше послання, яке було перехоплено днем раніше і не було прийнято всерйоз", – йдеться в статті.

У той же час, оборонне відомство Великобританії поки не коментує перехоплення повідомлень через розслідування.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.