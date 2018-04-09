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Отруєння Скрипаля: з'явився важливий доказ, що вказує на "російський слід"

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Після отруєння Скрипалів до РФ було відправлено повідомлення
Після отруєння Скрипалів до РФ було відправлено повідомлення "посилка доставлена" / Фото з відкритих джерел

У день, коли в Солсбері були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія британські військові перехопили відправлене у Москву повідомлення з текстом "Посилка доставлена".

Про це повідомляє The Sunday Express.

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Зазначається, що інформація про перехоплене повідомлення входила в пакет розвідувальних даних, які були продемонстровані союзникам Британії перед висилкою російських дипломатів.

Так, аналітики Королівських військово-повітряних сил на початку березня перехопили на півдні Кіпру два повідомлення. Одне з них нібито було направлено з Сирії і призначалося "офіційній особі" в Москві. В тексті повідомлення фігурувала фраза "Посилка доставлена" і дві особи "здійснили успішний вихід".

"Побачивши повідомлення, капітан авіації згадав про інше послання, яке було перехоплено днем раніше і не було прийнято всерйоз", – йдеться в статті.

У той же час, оборонне відомство Великобританії поки не коментує перехоплення повідомлень через розслідування.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.

Теги: Новини Росії Новини політики Розслідування Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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