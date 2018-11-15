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      Отруєння тютюном: Комаровський назвав ознаки та способи лікування

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      Комаровський назвав ознаки та способи лікування тютюнового отруєння у дітей
      Комаровський назвав ознаки та способи лікування тютюнового отруєння у дітей / Фото з відкритих джерел

      Щорічно у третій четвер листопада у світі відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Часто, через цю згубну звичку страждають не тільки самі курці, а й їхні близькі. У цей день лікар Євген Комаровський розповів усе про тютюнове отруєння у дітей – причини, ознаки та способи лікування.

      Як зауважив Комаровський у своєму Instagram, є дві головні причини отруєння тютюном.

      Перша з них це інгаляційне надходження нікотину через активне або пасивне куріння. Друга коли діти ковтають тютюн, нікотині жуйки, пластирі та рідини для електронних сигарет.

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      Він виділив ознаки тютюнового отруєння

      - занепокоєння (збудження), нудота, блювота, головний біль, біль в животі;
      - підвищене потовиділення;
      - при тяжкому отруєнні задишка, порушення ритму серця, судоми.

      Комаровський підкреслив, що під час такого отруєння у дітей слід негайно надати їм допомогу.

      Зокрема, при інгаляційному надходженні нікотину до організму слід негайно вивести дитину на свіже повітря. Якщо такої можливості немає, то треба якнайшвидше відкрити вікна, двері та провітрити приміщення.

      У разі, якщо дитина проковтнула тютюн, потрібно негайно викликати у неї блювоту.

       
      Лікар Євген Комаровський
      Дитині до року для виникнення отруєння тютюном достатньо проковтнути ½ цигарки. 1 з’їдена сигарета – небезпечна доза для дитини старше 1 року.

      Також, лікар закликав не курити у приміщеннях, де перебувають діти і не розкидати сигарети де завгодно, а зберігати їх в закритих шафах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Имеется две главных причины отравления табаком: ⠀ • ингаляционное поступление никотина вследствие активного или пассивного курения; ⠀ • глотание детьми табака, в том числе никотиновых жвачек, пластырей, жидкостей для электронных сигарет. ⠀ Признаки: ⠀ • беспокойство (возбуждение), тошнота, рвота, головная боль; боль в животе; ⠀ • повышенное потоотделение; ⠀ • при тяжелом отравлении — одышка, нарушения ритма сердца, судороги. ⠀ Неотложная помощь: ⠀ • При ингаляционном поступлении никотина неотложная помощь соответствует таковой при отравлении газами. Главное — немедленно вывести ребенка на свежий воздух. Если это невозможно, откройте окна, двери. ⠀ • Если ребенок проглотил табак, следует немедленно вызвать рвоту: ⠀ - для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1—2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и пошевелите ими; ⠀ - пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка; ⠀ - попытки вызвать рвоту должны быть предприняты, несмотря на сопротивление ребенка. ⠀ ВНИМАНИЕ! ⠀ Ребенку до года для возникновения отравления табаком достаточно проглотить ½ сигареты. 1 съеденная сигарета — опасная доза для ребенка старше 1 года. ⠀ * * * ⠀ Профилактика. Отравление табаком: ⠀ • Имейте совесть: не курите в помещениях, где находятся дети. ⠀ • Не разбрасывайте где попало сигареты, храните табачные изделия в закрывающихся шкафах. ⠀ #докторкомаровский #календарь #календарьЕОК #безопасность #травматизм #здоровье #курение #табак

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

       

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      Теги: Здорове життя Діти Здоров'я Лікування тютюн отруєння Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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