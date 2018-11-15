Отруєння тютюном: Комаровський назвав ознаки та способи лікування

Щорічно у третій четвер листопада у світі відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Часто, через цю згубну звичку страждають не тільки самі курці, а й їхні близькі. У цей день лікар Євген Комаровський розповів усе про тютюнове отруєння у дітей – причини, ознаки та способи лікування.

Як зауважив Комаровський у своєму Instagram, є дві головні причини отруєння тютюном.

Перша з них – це інгаляційне надходження нікотину через активне або пасивне куріння. Друга – коли діти ковтають тютюн, нікотині жуйки, пластирі та рідини для електронних сигарет.

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Він виділив ознаки тютюнового отруєння:

- занепокоєння (збудження), нудота, блювота, головний біль, біль в животі;

- підвищене потовиділення;

- при тяжкому отруєнні – задишка, порушення ритму серця, судоми.

Комаровський підкреслив, що під час такого отруєння у дітей слід негайно надати їм допомогу.

Зокрема, при інгаляційному надходженні нікотину до організму слід негайно вивести дитину на свіже повітря. Якщо такої можливості немає, то треба якнайшвидше відкрити вікна, двері та провітрити приміщення.

У разі, якщо дитина проковтнула тютюн, потрібно негайно викликати у неї блювоту.

Лікар Євген Комаровський Дитині до року для виникнення отруєння тютюном достатньо проковтнути ½ цигарки. 1 з’їдена сигарета – небезпечна доза для дитини старше 1 року.

Також, лікар закликав не курити у приміщеннях, де перебувають діти і не розкидати сигарети де завгодно, а зберігати їх в закритих шафах.

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