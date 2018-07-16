Отруєння у закладі швидкого харчування у Львові: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих в результаті отруєння в кафе швидкого харчування "Томаш Кебаб" в центрі Львова зросла до 25 осіб.
Про це повідомили у Департаменті з питань захисту цивільного населення регіону.
Читайте також: У Львові дев'ять людей отруїлися після того, як пообідали в кафе
Нині 23 людини перебувають у лікарні. Ще двоє, серед яких дитина 17 років, отримують лікування амбулаторно. У всіх пацієнтів діагностували харчову токсикоінфекцію і гостру кишкову інфекцію.
Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -2020 лютого , 19:56
Збиття "Боїнга 777" на Донбасі: нові дані про головного фігуранта справи25 травня , 19:33
Невідомі атакували Київський патріархат у столиці26 травня , 06:17
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику9 липня , 13:00