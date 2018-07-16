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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Отруєння у закладі швидкого харчування у Львові: кількість постраждалих зросла

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Отруєння у Львові
Отруєння у Львові / qha.com.ua

Кількість постраждалих в результаті отруєння в кафе швидкого харчування "Томаш Кебаб" в центрі Львова зросла до 25 осіб.

Про це повідомили у Департаменті з питань захисту цивільного населення регіону.

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Нині 23 людини перебувають у лікарні. Ще двоє, серед яких дитина 17 років, отримують лікування амбулаторно. У всіх пацієнтів діагностували харчову токсикоінфекцію і гостру кишкову інфекцію.

Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

Теги: Новини України Новини Львова отруєння
Джерело: 24 Канал
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