Отруєння в Еймсбері сталося з використанням "Новачка": підтвердження від ОЗХЗ

Незалежний звіт Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердив думку британської сторони про те, що смерть 44-річної британки Дон Стерджесс, що постраждала в Еймсбері, настала в результаті отруєння речовиною "Новачок". Це те ж речовина, яка використовувалася при спробі вбивства екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Великобританії.

Зазначається, що аналіз, проведений раніше британською лабораторією в Портон-Дауне, також ідентифікував знайдену речовину як "Новачок".

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Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант висловив подяку ОЗХЗ за незалежну і професійну роботу щодо визначення речовини, використаної в Еймсбері.

Нерозсудливість Російської держави при ввезенні речовини нервово-паралітичної дії у Великобританію і повне нехтування безпекою суспільства – жахливо і безвідповідально,

– заявив Хант.

Міністр наголосив, що це ще одне нагадування про важливість того, щоб міжнародна спільнота була єдиною в підтримці глобальної заборони на використання будь-якої хімічної зброї.

Відзначається, що британська поліція продовжує розслідування отруєнь в Еймсбері і Солсбері.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Обоє вижили, проте тривалий час провели в лікарні. Слідство з’ясувало, що отруєння відбулося нервово-паралітичною речовиною "Новачок", до якого причетна Росія.



А 4 липня у британському містечку Еймсбері внаслідок дії невідомої речовини у критичному стані до лікарні потрапили чоловік Чарлі Роулі та жінка Дон Стерджесс. Згодом жінка померла. Припускалося, що ці люди теж отруїлися "Новачком".