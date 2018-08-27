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Отруєння в Еймсбері: у постраждалого підозра на небезпечну хворобу

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Британцеві, який отруївся "Новічком", стало гірше
Британцеві, який отруївся "Новічком", стало гірше / Фото з відкритих джерел

Стан здоров'я британця Чарлі Роулі, який раніше отруївся нервово-паралітичною речовиною "Новачок", погіршився.

Про це заявив його брат Метью Роулі, повідомляє видання Mirror.

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Я щойно говорив із ним телефоном. Судячи з голосу, йому стало гірше. Він сказав, що не може поворушити руками і ногами і що у нього в очах все ще двоїться. Йому важко говорити, він почувається хворим і насилу їсть,
– сказав він.

Як зазначив Роулі, є побоювання, що у брата менінгіт.

Нещодавно британця вдруге госпіталізували у лікарню Солсбері через погіршення зору.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.

Що таке "Новачок"?Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Їх розробили у колишньому СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії та технології (ДСНДІОХТ), який розташовувався у Москві, а програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант".

Агенти групи "Новачок" — одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не приведе до летального результату, воно може викликати параліч. За словами колишнього співробітника ДСНДІОХТ Віла Мірзоянова, за своїми бойовими характеристиками "Новачок" значно перевершує відомий VX, оскільки ураження від нього є практично невиліковним — щонайменше люди залишаються непрацездатними інвалідами. Наслідки отруєння будуть тривати десятки і десятки років. Навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Одяг може затримати отруєння "Новачком", але якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, щоб сталося отруєння.

Теги: Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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