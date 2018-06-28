Оце так пухнастик: власники собак запустили смішний флешмоб
У мережі набирає обертів смішний флешмоб під час якого господарі розігрують своїх домашніх улюбленців.
Флешмоб назвали What The Fluff Challenge, тобто, "оце так пухнастик". Його суть гри полягає у тому, щоб стати перед своїм улюбленцем, закрившись ковдрою чи рушником, а тоді зненацька підкинути тканину і встигнути сховатись від собаки.
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А реакцію тваринки – зняти на відео. Флешмоб дуже швидко об'єднав користувачів з усього світу. Реакція собак буває різною, та в будь-якому випадку від сміху важко втриматись. Деякі користувачі вирішили випробувати експеримент не лише на собаках. Дехто з них спробував здивувати котів, а найбільш винахідливі – розіграли навіть власних дітей.
Нагадаємо, тиждень тому в YouTube зіркове подружжя Бейонсе та Jay-Z опублікували спільний відеокліп на пісню "Everything Is Love". Хореографічні постановки у кліпі, які знімались у французькому Луврі, надихнули користувачів мережі на новий флешмоб.