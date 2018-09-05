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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Оця показуха вилазить нам боком, – журналістка про казус під час візиту Порошенка до Миколаєва

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Петро Порошенко у Миколаєві
Петро Порошенко у Миколаєві / izvestia.nikolaev.ua

Минулого тижня Петро Порошенко відвідував регіони. Але миколаївський вояж відзначився безпрецедентними подіями. Це і скандал з журналістом, якого бодігарди та сам губернаторм Олексій Савченко грубо відштовхнули від високого гостя, це і вражаюча показуха із так званою перевіркою стану ремонту доріг.

Та під час президентського турне відремонтованими дорогами Миколаївщини стався казус, розповідає у своєму відоблозі "ЦРУ. За кадром" журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк. 

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На одній із ділянок, куди обласні чиновники привезли президента, виявилося, ремонт навіть не розпочали. Такий розклад став справжнім сюрпризом для Порошенка. Незручно вийшло – виходить губернатор Савченко навіть не перевірив стан об'єкту, перш ніж запросити сюди президента. Схоже, надто був упевнений у власних підрядниках.

"І тут вже на місці разом із Порошенком почали шукати винуватих. Порошенко розгублено розмовляв із представником підрядника, мовляв, ну як ви так підвели, хлопці. І тут слово взяв губернатор Савченко, мовляв, чого надурили, пообіцявши завершити усе до 22 числа?" – зазначила Мартинюк.

Відео: винних у зриві ремонтних робіт, схоже, таки знайшли

За словами журналістки, інцидент, що стався під час візиту, – не випадковість. Якість ремонту цих доріг не відповідає нормам якості. Ще задовго до візиту президента про це говорили активісти та місцеві депутати. Навіть просили втрутитись СБУ, адже підрядники мають російське коріння.

Отже, президент приїхав, а дороги нема. Тепер гарант бере з представника підрядника обіцянку – до 1 жовтня повністю завершити ремонт. Перевіряти буде особисто. По Skype. А от мені теж буде дуже цікаво подивитись на якість тієї дороги, яку будуть робити лише заради президента, аби вкластись у найкоротші терміни. Оця показуха вилазить українцям боком. Адже заради піару перед керівництвом країни чиновники зі шкури лізуть, аби продемонструвати, які вони господарники,
– наголосила вона. 

Мартинюк нагадала і про епопею із будівництвом аеропорту у Миколаєві. Хотіли поспіхом вкластися у кілька місяців та ще рік тому відкрити летовище, аби помпезно прийняти там борт номер один, тобто президентський. Зібрали робочих і без документів почали ремонтні роботи. А далі – тендерні скандали, кримінальні провадження, звинувачення у хабарництві, самогубство льотчика Волошина, який виявився крайнім, судові розбори за нібито благодійні кошти від підрядника Стерпула і, як результат, аеропорт, який не працює.

"А заради чого так поспішали і наламали стільки дров? Знову ж таки президенту хотіли догодити, прийнявши першим на летовищі його літак. Як бачимо, миколаївські чиновники наступають на одні й ті самі граблі і не роблять висновків. Від наведених фактів сумно стає. Радянська запобігливість та трепіт чиновників перед великим начальством врешті обертається великими проблемами для простих людей. Швидкість та показуху вони ставлять вище за якість", – підсумувала журналістка. 

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 5 вересня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги Новини політики Петро Порошенко Новини Миколаєва
Джерело: 24 канал
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