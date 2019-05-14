Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю

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      Все нове – то добре забуте старе. При чому добре забуті корупційні історії, виявляється, – це прямий шлях на керівні посади у реформовані відомства.

      Почнемо з одного із найулюбленіших у лапках відомства нашої редакції державної екоінспекції, повністю реформувати та перезавантажити яку нам на камеру особисто обіцяв міністр екології Остап Семерак.

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      Адже цей державний орган давно себе дискредитував та замість захисту довкілля та контролю за дотримання екологічного законодавства здебільшого займався вимаганням хабарів за позитивні висновки та погодження.

      На підтвердження того – елементарний серфінг по новинних сайтах, як і 3-4 роки тому, так і в останній рік – повідомлень про затримання на хабарах екоінспекторів – по кілька на місяць. Проте обіцянка міністра реформувати структуру та набрати туди нові незаплямовані кадри пролунала рівно два роки тому.

      Реформа таки почалася – 5 пілотних міжрегіональних округів екоінспекції запущені та водночас рішенням Кабміну ухвалено ліквідувати 12 обласних екоінспекцій. Якусь частину вже ліквідували, а працівників частково попереводили в нові реформовані відомства – округи. Якась частина із заявлених у ліквідаційному списку ще в процесі ліквідації, але продовжує функціонувати.

      В деяких регіонах не змінилося геть нічого, так перетасували старі кадри. Про реформу там лише десь щось чули. В такий спосіб зібрали кадри для Центрального округу – її очолив екс-голова екоінспекції в Полтавській області, в заступники пішли екс-керівник екоінспекції у Черкасах та головний спеціаліст з цієї ж структури з Одещини.

      Йдеться про Державну екологічну інспекцію у Запорізькій області. Ця структура навіть не увійшла до кабмінівського ліквідаційного списку. Отже, там не змінилося геть нічого, окрім нового начальника.

      З 25 березня ним став такий собі Павло Буланович. Чиновник, якого в екологічній сфері знають дуже добре. До того, як опинитись в Запоріжжі, він очолював екоінспекцію в Одеській області і зажив там доволі неоднозначну славу.


      Павло Буланович

      У мережі про цього чиновника можна знайти багато цікавого, зокрема і те, що серед судновласників відомий він під прзвиськом "Паша-500". Отримав його нібито за встановлений фіксований тариф у 500 доларів, який вимагали екоінспектори із судновласників за безперешкодне здійснення екологічного контролю одного судна.

      Щоправда, отаких фактів поліція не зафіксувала і на гарячому ніхто нікого не схопив. Тож офіційно до Булановича, як і до чиновників – жодних претензій. Чого не скажеш про попередній його трудовий шлях.

      Він завжди був виключно на керівних посадах в Одеському регіоні – то в екоінспекції, то в екологічному КП, то в Держкомітеті рибного господарства, то в Держдеп із нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, а у 2014 році очолював "Укрморрічінспекцію".

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      Ледь було не поставив хрест на такій стрімкій чиновницькій кар'єрі Булановича закон про очищення влади. На початку 2015 році Булановича рішенням Кабміну звільнили, бо перевірка з'ясувала, що у своїй декларації він приховав нерухомість, але той подав до суду й таки виграв і навіть відсудив зарплату за вимушений прогул.

      Після судового тріумфу подався керівником Інспекції з підготовки та дипломування моряків при Міністерстві інфраструктури. Там вже понавиписував собі премій та надбавок, що і стало причиною чергового звільнення з держслужби через суд.

      Пан Буланевич не з тих, кого маленькі та великі скандали не заважають будувати успішну кар'єру на держслужбі. Відомо, що у 2018 році він брав участь у конкурсі на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту, а врешті обійняв посаду керівника Одеської екоінспекції.

      Ну, а тепер візьметься за охорону екології у Запорізькому регіоні. Там багато підприємств, що забруднюють екологію, тож роботи в Буланевича дуже багато. Тож, як бачимо, будувати чиновницьку кар'єру попри корупційні скандали, зміну влади, судові баталії лишатись на плаву – це справжня майстерність.

      Мабуть, зустрітися і обмінятися досвідом на цьому терені Балановичу варто зі своїм колегою із Тернопільщини – Богданом Юликом.

      юлик
      Богдан Юлик

      Пан Юлик він екології та морської тематики далекий, йому ближче асфальт та дорожні питання, адже ще донедавно він очолював службу автомобільних доріг на Тернопільщині. І підмахнув одному із підрядників – фірмі ТОВ "БМБуд".

      Із нею тернопільська служба автомобільних доріг підписала понад 178 договорів на ремонт доріг. Тільки от схема полягала у тому, що ремонтувалися не 178 окремих шляхів, а відрізки по 40 метрів. Просто кожен договір був на суму до 200 тисяч гривень – це дозволило провести їх по допороговій процедурі, без тендеру.

      Махінацію викрили, чиновник отримав за те догану та пішов на підвищення. Тепер він працює вже у центральному апараті "Автодору" та керує департаментом якості. А що? Все прозоро – пройшов за конкурсом.

      Вас це дивує? А от очільника "Укравтодору" – зовсім ні. У своєму акаунті Facebook Славомір Новак пояснив це призначення, по-перше, високим професіоналізмом Юлика, по-друге, послався на проходження ним усі конкурсів та перевірок, ну і третє – обурення колег з цього приводу та історією про "40 метрів" назвав політично вмотивованими. Не більше того.

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      Отак і живемо кажемо "реформа", а в розумі тримаємо – "зробимо все по-старому". Змінюйте такі стереотипи  задля того, щоб змінити країну на краще.

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України ЦРУ. За кадром Міністерство екології Новини Запоріжжя Новини Одеси Новини Полтави Відеоблоги Укравтодор Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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