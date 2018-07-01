Оуен Вілсон втретє стане батьком після підтвердження однієї умови: деталі

49-річний американський актор Оуен Вілсон підтвердить своє батьківство щодо третьої дитини, якщо незнайома жінка, яка стверджує, що чоловік є батьком дитини, проведе ДНК-тест на батьківство.

Про це повідомляють інсайдери видання US Magazine.

Днями незнайома дівчина, ім’я якої не повідомляється, заявила, що вагітна від Оуена Вілсона. Актор у свою чергу не здивувався та запропонував зробити тест ДНК.

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Інсайдер джерела повідомив, що Вілсон готовий оточити дитину батьківською увагою, а також підтримувати фінансово, якщо тест ДНК підтвердить, що це справді його дитина.

Якщо тест на батьківство покаже, що це його дитина, він, звичайно, буде виконувати всі свої батьківські обов'язки,

– підкреслив інсайдер.

До слова, в Оуена вже є двоє синів: семирічний Роберт Форд від його колишньої дівчини Джейд Дуелл і чотирирічний Фінн від особистої тренерки Керолайн Ліндквіст. З двома сина в актора чудові стосунки та майже щодня чоловік намагається з ними проводити час.