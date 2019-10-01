Державні облігації – новий тренд в отриманні пасивного доходу

Українці відмовляються від депозитів та переходять на новий вид заощаджень – облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Це цінні папери, що приносять пасивний дохід своїм власникам.

Які переваги ОВДП?

На відміну від депозитів, державні облігації мають більш привабливі відсоткові ставки – 15% річних у гривні, та 5% – у доларах. При цьому, безпечність цінних паперів повністю гарантується державою, тож інвестор зможе забрати свої заощадження у будь-який момент, не втрачаючи накопичені відсотки, які нараховуються щомісячно. Та найбільшою перевагою ОВДП фахівці називають відсутність стягнення податку на доходи фізичних осіб. Тобто, якщо з отриманого прибутку, власник депозиту має сплатити 18%, то в державних облігаціях лише півтора відсотка військового збору.

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Як інвестувати гроші в ОВДП?

Аби придбати державні облігації, в першу чергу, потрібно визначитись з брокером, який вам в цьому допоможе. Це може бути банк або інша фінансова установа. Катерина, мешканка Києва, вже придбала 45 облігацій і щомісячно отримує біля 600 гривень пасивного доходу. Для купівлі вона обрала компанію "Freedom finance", адже, за її словами, на відміну від інших, тут цінні папери можна придбати за доступною ціною. Якщо у банку мінімальна сума для придбання облігацій від - мільйона гривень, то у Фрідом Фінанс Україна вона починається лише від 1150 гривень. До того ж, тут не потрібно сплачувати додаткові комісії – оформлення та зберігання – безкоштовне. Кількість облігацій - необмежена. Коли з сумою вкладень та компнією визначились, необхідно прийти до відділення компанії із паспортом та ідентифікаційним кодом, підписати відповідний договір і вже за 20 хвилин ви станете власником державних цінних паперів.

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Тож, нині придбати державні облігації і отримувати щомісячний пасивний дохід в Україні – не проблема. Головне, визначитись із фірмою, яка вам в цьому допоможе. За підрахунками експертів, лише за останні пів року кількість інвестицій у гривні зросла на два мільярди.

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