"Готуй сани з літа": аналітики радять інвестувати в ОВДП для забезпечення гідної старості

За статистикою, кожна четверта людина у світі після сорока років починає відкладати гроші "на старість".

Українці здебільшого розглядають варіанти депозитів або тримають готівку так би мовити "під матрацом". В Європі ж більше третини відкладає гроші у цінні папери. Звичною така практика є і для мешканців США. Понад 80 % пенсійного доходу вони отримують з власних інвестицій. Тоді як українці обходяться здебільшого державними виплатами. На наступний рік у бюджет на це закладено понад 170 мільярдів гривень. В Уряді обіцяють, що пенсії зростуть, проте до європейського рівня їм ще далеко:

"Звичайно, пенсії будуть індексовані, вони зростуть, але зростуть незначно, на жаль. Для значного збільшення виплат необхідний дуже серйозний ресурс", – стверджує Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

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Аби збільшити свої доходи, фахівці радять українцям скористатися європейською практикою та почати вже зараз вкладати гроші у цінні папери. Зокрема, у державні облігації, адже, ОВДП на 100 % гарантовані державою. Тож, інвестуючи в них ви можете впевненими, що у будь-якій ситуації повернете 100% своїх грошей і отримаєте додатковий дохід. Тоді як за депозитами, у разі форс-мажорів, держава гарантує повернення максимум 200 тисяч гривень.

За оцінками Дениса Білого, аналітика з інвестицій компанії Фрідом Фінанс Україна, інвестувати в ОВДП українці вже почали. Зокрема лише за останні пів року портфель фізичних осіб зріс на два мільярди. До того ж, активи популярних нині недержавних пенсійних фондів, на 50% складають саме держоблігації:

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Це є свідченням надійності даних цінних паперів. Тобто, коли ви вкладаєте в держоблігації, ви отримуєте довгострокову фіксовану дохідність, яка цілком перекриває темпи інфляції і ви зберігаєте свої заощадження від знецінення,

– стверджує Денис Білий.

Загалом, аналітики називають ОВДП одним з найбільш ліквідних фінансових інструментів на ринку цінних паперів. До того ж, на відміну від тих же депозитів, держоблігації не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Тож, експерти запевняють, що ОВДП – гарантія збереження та примноження доходів. А інвестиції у цінні папери – це загальносвітова практика, що дозволяє й у похилому віці твердо стояти на ногах, принаймні у фінансовому плані. Вибір за вами.