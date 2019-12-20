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      "Готуй сани з літа": аналітики радять інвестувати в ОВДП для забезпечення гідної старості

       
      ОВДП виплати в Україні 2019 – статистика вкладів в ОВДП сьогодні

      За статистикою, кожна четверта людина у світі після сорока років починає відкладати гроші "на старість".

      Українці здебільшого розглядають варіанти депозитів або тримають готівку так би мовити "під матрацом". В Європі ж більше третини відкладає гроші у цінні папери. Звичною така практика є і для мешканців США. Понад 80 % пенсійного доходу вони отримують з власних інвестицій. Тоді як українці обходяться здебільшого державними виплатами. На наступний рік у бюджет на це закладено понад 170 мільярдів гривень. В Уряді обіцяють, що пенсії зростуть, проте до європейського рівня їм ще далеко:

      "Звичайно, пенсії будуть індексовані, вони зростуть, але зростуть незначно, на жаль. Для значного збільшення виплат необхідний дуже серйозний ресурс", стверджує Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

      Читайте також: Надійність та висока дохідність – державні облігації продовжують приваблювати інвесторів

      Аби збільшити свої доходи, фахівці радять українцям скористатися європейською практикою та почати вже зараз вкладати гроші у цінні папери. Зокрема, у державні облігації, адже, ОВДП на 100 % гарантовані державою. Тож, інвестуючи в них ви можете впевненими, що у будь-якій ситуації повернете 100% своїх грошей і отримаєте додатковий дохід. Тоді як за депозитами, у разі форс-мажорів, держава гарантує повернення максимум 200 тисяч гривень.

      За оцінками Дениса Білого, аналітика з інвестицій компанії Фрідом Фінанс Україна, інвестувати в ОВДП українці вже почали. Зокрема лише за останні пів року портфель фізичних осіб зріс на два мільярди. До того ж, активи популярних нині недержавних пенсійних фондів, на 50% складають саме держоблігації:

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      Це є свідченням надійності даних цінних паперів. Тобто, коли ви вкладаєте в держоблігації, ви отримуєте довгострокову фіксовану дохідність, яка цілком перекриває темпи інфляції і ви зберігаєте свої заощадження від знецінення,
      стверджує Денис Білий.

      Загалом, аналітики називають ОВДП одним з найбільш ліквідних фінансових інструментів на ринку цінних паперів. До того ж, на відміну від тих же депозитів, держоблігації не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Тож, експерти запевняють, що ОВДП гарантія збереження та примноження доходів. А інвестиції у цінні папери – це загальносвітова практика, що дозволяє й у похилому віці твердо стояти на ногах, принаймні у фінансовому плані. Вибір за вами.

      Теги: Новини України Фінанси Фінансовий радник finance
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