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      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України

      Портфель ОВДП збільшився на 10 мільярдів гривень

       
      Купити ОВДП фізособі: вигідні умови, мінімальна сума

      Державні облігації в Україні набувають все більшої популярності. Тільки від початку року їхній портфель збільшився до 10 мільярдів гривень.

      За словами фахівців, інтерес до таких цінних паперів почав зростати ще у 2017 році. Тоді в країні почала впроваджуватись жорстка монетарна політика та почала збільшуватись облікова ставка НБУ, відповідно, зростала й дохідність ОВДП.

      Читайте також: Державні облігації нарозхват: українці масово інвестують у середньострокові ОВДП

      Нині середня ставка у гривні складає 15% на рік, що перевищує ставки за депозитами. Крім того, ОВДП гарантовані державою, тож інвестор зможе в будь-який момент забрати свої заощадження. До того ж і продати облігації можна з більшою дохідністю за ту, що була на момент купівлі, стверджує Денис Білий, аналітик компанії Фрідом Фінанс Україна:

      ОВДП – це інструмент з нульовою ставкою ризику, адже емітентом облігацій є сама держава, тобто відшкодувати ОВДП у гривні вона зможе в будь-який час,
      – стверджує Денис Білий.

      Національний банк України поділяє всіх тримачів ОВДП на певні групи: сам НБУ, комерційні банки, фізичні та юридичні особи, які є резидентами країни та нерезиденти, тобто іноземці. Саме останні нині найбільш активні покупці українських державних облігацій. Їхній портфель від початку року зріс в десятки разів.

      Докладніше: Державні облігації – новий тренд в отриманні пасивного доходу

      Щоправда, придбати державні облігації не так і просто – в більшості банків мінімальна сума інвестицій в ОВДП – мільйон гривень. За словами фахівців, така немаленька сума зумовлена тим, що державні облігації – не основний продукт таких фінансових установ. Вони здебільшого "роблять ставки" на депозити та кредити, а от ОВДП, зазвичай, пропонують ВІП-клієнтам.

      Значно вигідніше можна придбати державні облігації в інвестиційній компанії. Зокрема, у Фрідом Фінанс Україна мінімальний поріг інвестицій – 1150 гривень (вартість однієї облігації). Не потрібно вкладнику й сплачувати жодний додаткових комісій за відкриття рахунку та його обслуговування. До того ж державні облігації не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Тобто інвестору не доведеться сплачувати 18% із суми доходу, як у випадку з депозитами, а лише 1,5% військового збору.

      Облігації в Україні

      Тож, як ми побачили, переваг у інвестуванні у державні облігації значно більше, ніж ймовірних ризиків. Головне, відповідально підібрати партнера, який вам допоможе в цьому питанні.

      Це цікаво: Альтернатива банківським вкладам: куди українцям вигідно вкладати гроші?

       

      Теги: Новини України Фінансовий радник finance
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