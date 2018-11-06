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      Овець, яких два тижні морили голодом і не випускали з фури, визнали безпечними

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      Інфекцій в овець не знайшли
      Інфекцій в овець не знайшли / Фото з відкритих джерел

      Тварини, які вижили після кількох тижнів морення голодом у порту, не мають інфекційних хвороб, і вони виживуть.

      Нагадаємо, в порту Чорноморська трирівнева фура з 300 вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині. Відтак, живий товар повернули в Україну. Але вже в Україні овець з терміналу не випускали. Заборонили ветеринари. Мовляв, тварини в Туреччині могли підхопити небезпечні хвороби. Увесь цей час тварин не годували. 57 овець померли з голоду. Врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію.

      За лабораторними дослідженнями Держпродспоживслужби, у крові овець інфекцій, таких як ящур, віспа, блутанг, не виявили.

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      Натомість, дослідження показали позитивні показники на захворювання на інфекційний епідидиміт баранів у чотирьох тварин. Їх здадуть на забій. 

      Нині вівці у Тульчині Вінницької області. З господинею отари підписали договір про наміри щодо передачі тварин на еко-ферму. 

      Теги: Новини України світ тварин Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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