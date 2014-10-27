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      ОВК, де лідирує Жванія, запрацювала

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      Антон Геращенко
      Антон Геращенко / Радіо "Свобода"

      ЦВК замінила керівництво 140 Окружного виборчого комітету та після принесення присяги нові члени комісії приступили до підведення підсумків голосування.

      Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

      За його словами, міліція надійно охороняла всі бюлетені й протоколи дільничних виборчих комісій, не допустивши ніяких протиправних дій.

      Геращенко зазначив, що попередніх членів ОВК, які покинули свій пост, знайдуть і допитають.

      "Їх покарання має послужити прикладом і свого роду щепленням для запобігання таких випадків у майбутньому, коли члени комісії більше боятися гніву свого господаря, ніж покарання силою закону", зазначив він.

      Нагадаємо, раніше глава 140-го окружвиборчкому в Одесі Анатолій Яцков та інші вісім членів ОВК втекли з засідання. Після цього до 140 виборчого округу з'їхалися місцеві ветерани-афганці, щоб охороняти порядок.

      Теги: Новини політики Новини Одеси ЦВК Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 27 жовтня 2014
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