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      Озброєні люди спробували захопити компанію в Києві: поліція їх затримала

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      Поліція затримала 15 осіб / Пресслужба МВС

      Невідомі 17 квітня увірвались у приміщення на проспекті Героїв Сталінграду в Києві, заблокували вхід і відмовились покидати будівлю. У них була вогнепальна зброя та ножі.

      Повідомлення про захоплення будівлі надійшло до поліції близько 14:00 17 квітня. Невідомі чоловіки виламали вікно та захопили приміщення на проспекті Героїв Сталінграду у столиці. Про це інформує пресслужба МВС.

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      Будівля належить двом приватним компаніям. На місце виїхали спецпризначенці, патруль поліції та слідча група. Поліція затримала 15 осіб.

      Ми виявили та вилучили у них зброю, газові балончики та ножі, які направили на експертизу. Окрім того, вилучили документи, які чоловіки надали нам як підтвердження права на власність приміщень, для встановлення їх достовірності та законності,
      – розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

      За фактом розпочато кримінальне провадження. За протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації порушникам загрожує до 5 років позбавлення волі.


      На місце події виїхали спецпризначенці та слідчі / Фото пресслужби МВС


      У затриманих вилучили зброю / Фото пресслужби МВС

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Києва Міністерство внутрішніх справ Поліція
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