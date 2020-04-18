Озброєні люди спробували захопити компанію в Києві: поліція їх затримала
Невідомі 17 квітня увірвались у приміщення на проспекті Героїв Сталінграду в Києві, заблокували вхід і відмовились покидати будівлю. У них була вогнепальна зброя та ножі.
Повідомлення про захоплення будівлі надійшло до поліції близько 14:00 17 квітня. Невідомі чоловіки виламали вікно та захопили приміщення на проспекті Героїв Сталінграду у столиці. Про це інформує пресслужба МВС.
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Будівля належить двом приватним компаніям. На місце виїхали спецпризначенці, патруль поліції та слідча група. Поліція затримала 15 осіб.
Ми виявили та вилучили у них зброю, газові балончики та ножі, які направили на експертизу. Окрім того, вилучили документи, які чоловіки надали нам як підтвердження права на власність приміщень, для встановлення їх достовірності та законності,
– розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.
За фактом розпочато кримінальне провадження. За протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації порушникам загрожує до 5 років позбавлення волі.
На місце події виїхали спецпризначенці та слідчі / Фото пресслужби МВС
У затриманих вилучили зброю / Фото пресслужби МВС
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