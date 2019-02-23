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      Озброєні водії заблокували авто патрульних у Рівному: фото

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      Озброєні водії блокували авто патрульних у Рівному
      Озброєні водії блокували авто патрульних у Рівному / rv.npu.gov.ua

      У Рівному двоє водіїв з пістолетом намагались заблокувати службовий автомобіль та перешкодити виконанню службових обов'язків патрульних.

      У прес-службі поліції Рівненської області повідомили, що 21 лютого поліцейські, які отримали виклик на вулицю Макарова, прибули на територію АЗС з метою встановлення місця знаходження правопорушника. Коли патрульні повернулись на місце, де припаркували автомобіль, то виявили, що він заблокований.

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      "З обох сторін службового транспортного засобу стояли два автомобілі – Toyota Camry, під керуванням 19-річного рівнянина та автомобіль BMW на іноземній реєстрації, яким керував 18-річний житель обласного центру", – йдеться у повідомлені.

      поліція
      Перешкоджання роботи патрульних / фото поліції Рівненської області

      поліція
      Озброєні люди заблокували авто поліції / фото поліції Рівненської області

      поліція
      Вилучений пістолет / фото поліції Рівненської області

      Відомо, що на водіїв, які заблокували авто патрульних, кілька днів тому вже склали адмінпротоколи. 

      Наразі усі матеріали цієї справи передано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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      Теги: Новини України Рівне Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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