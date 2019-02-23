Озброєні водії заблокували авто патрульних у Рівному: фото

У Рівному двоє водіїв з пістолетом намагались заблокувати службовий автомобіль та перешкодити виконанню службових обов'язків патрульних.

У прес-службі поліції Рівненської області повідомили, що 21 лютого поліцейські, які отримали виклик на вулицю Макарова, прибули на територію АЗС з метою встановлення місця знаходження правопорушника. Коли патрульні повернулись на місце, де припаркували автомобіль, то виявили, що він заблокований.

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"З обох сторін службового транспортного засобу стояли два автомобілі – Toyota Camry, під керуванням 19-річного рівнянина та автомобіль BMW на іноземній реєстрації, яким керував 18-річний житель обласного центру", – йдеться у повідомлені.



Перешкоджання роботи патрульних / фото поліції Рівненської області



Озброєні люди заблокували авто поліції / фото поліції Рівненської області



Вилучений пістолет / фото поліції Рівненської області

Відомо, що на водіїв, які заблокували авто патрульних, кілька днів тому вже склали адмінпротоколи.

Наразі усі матеріали цієї справи передано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.