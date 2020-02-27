Озброєний чоловік у Києві пограбував відділення "Нової пошти": відео
Одне з відділень "Нової пошти" у Дніпровському районі Києва пограбували приблизно о 9 вечора 26 лютого. Чоловік у масці погрожував пістолетом та забрав з каси значну суму.
Про пограбування відділення "Нової пошти" на вулиці Гашека, 8А в Києві розповів "Информатор". За даними видання, мовилося про викрадення кількох десятків тисяч гривень.
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Згодом у "Києві Оперативному" уточнили, що чоловік вдерся до відділення установи та погрожував працівникам предметом, схожим на пістолет. Злочинець забрав з каси приблизно 10 тисяч гривень.
Відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент пограбування:
Поліція здійснює оперативні заходи, аби розшукати та затримати злочинця.
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