Озброєний чоловік у Києві пограбував відділення "Нової пошти": відео

Одне з відділень "Нової пошти" у Дніпровському районі Києва пограбували приблизно о 9 вечора 26 лютого. Чоловік у масці погрожував пістолетом та забрав з каси значну суму.

Про пограбування відділення "Нової пошти" на вулиці Гашека, 8А в Києві розповів "Информатор". За даними видання, мовилося про викрадення кількох десятків тисяч гривень.

Читайте також: На Рівненщині затримали підозрюваного у вбивстві скульптура

Згодом у "Києві Оперативному" уточнили, що чоловік вдерся до відділення установи та погрожував працівникам предметом, схожим на пістолет. Злочинець забрав з каси приблизно 10 тисяч гривень.

Відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент пограбування:

Поліція здійснює оперативні заходи, аби розшукати та затримати злочинця.

Читайте також: "Негідна поведінка": поліцейських, які в Одесі під час обшуку обікрали офіс, звільнили