Озеро на дорозі: в Києві біля метро провалився асфальт (фото)

У середу, 5 вересня, на вулиці Івана Мазепи в Києві поблизу станції метро "Арсенальна" на проїжджій частині провалився асфальт через прорив комунікацій.

Про це повідомили в інформаційному агентстві "Українські реалії".

Читайте також: На київському ринку влаштували стрілянину: фото

Яма, що утворилася в результаті обвалу дороги, заповнилася водою.



Яма наповнилася водою

Комунальники огородили місце аварії і частково обмежили рух. В сторону станції метро "Арсенальна" і біля зупинки громадського транспорту "Площа Слави" утворилися затори.



Комунальники огородили місце аварії

Нагадаємо, відносно нещодавно у Києві автомобіль-сміттєвоз провалився у величезну дірку в асфальті. На місці працювала технічна допомога, яка намагалася дістати сміттєвоз.