Озеро на дорозі: в Києві біля метро провалився асфальт (фото)
У середу, 5 вересня, на вулиці Івана Мазепи в Києві поблизу станції метро "Арсенальна" на проїжджій частині провалився асфальт через прорив комунікацій.
Про це повідомили в інформаційному агентстві "Українські реалії".
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Яма, що утворилася в результаті обвалу дороги, заповнилася водою.
Яма наповнилася водою
Комунальники огородили місце аварії і частково обмежили рух. В сторону станції метро "Арсенальна" і біля зупинки громадського транспорту "Площа Слави" утворилися затори.
Комунальники огородили місце аварії
Нагадаємо, відносно нещодавно у Києві автомобіль-сміттєвоз провалився у величезну дірку в асфальті. На місці працювала технічна допомога, яка намагалася дістати сміттєвоз.
Джерело: 24 канал
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