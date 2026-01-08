Ожеледиця скувала дороги й призвела до понад сотні ДТП: Україну накрила негода

Інтенсивні снігопади та сильна ожеледиця спричинили справжній транспортний хаос на дорогах західних і центральних регіонів України. Найскладніша ситуація спостерігається на Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині, де хуртовини та замети призводять до багатогодинних заторів і численних аварій.

Про те, яких негараздів наробила негода в Україні та яка ситуація в різних регіонах повідомляє 24 Канал.

Які наслідки ожеледиці в Україні?

У Львові влада закликає мешканців утриматися від поїздок приватним транспортом, перенести зустрічі та уникати паркування на вузьких вулицях, поворотах чи складних ділянках. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, але снігоприбиральна техніка не встигає боротися з негодою, тротуари подекуди вкриті глибоким снігом.

Складнощі з рухом фіксуються й на ключових трасах, зокрема Київ – Чоп. На Рівненщині рятувальники витягали автомобілі зі снігових пасток, а на Львівщині, у Стрийському районі, допомагали бригаді швидкої дістатися до пацієнта в селищі Славське. Там бригада швидкої медичної допомоги не змогла самостійно подолати слизький підйом.

У Тернополі кілька днів тривають потужні опади з морозом та ожеледицею. Місцеві скаржаться, що проїжджу частину та тротуари практично не чистять: снігу подекуди по коліна, машини буксують, а поїздка, яка зазвичай триває 5 хвилин, розтягується на годину. Аналогічні проблеми в інших містах регіону.

У Києві ситуація також непроста. Там дороги розчищають як технікою, так і вручну, проте снігопади не припиняються. Синоптики прогнозують 5 – 10 сантиметрів снігу в столиці сьогодні та завтра, а по Київщині місцями до 20 сантиметрів.

Як поінформували енергетики, через негоду частково або повністю знеструмлені населені пункти в Чернігівській, Київській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади Міненерго активно працюють над відновленням електропостачання.

З початку доби патрульна поліція зафіксувала понад 100 ДТП по всій країні. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про 128 викликів щодо аварій, зокрема 29 з травмованими, та окремо 12 у Києві (попередньо без постраждалих).

Водіїв просять бути максимально обережними, за можливості уникати поїздок і надавати перевагу громадському транспорту.



Техніка бореться з наслідками негоди в Україні / Фото з мережі

У ДСНС наголошують на важливості наявності цих речей у далеких поїздках:

лопата і трос, щоб визволитися зі снігової пастки;

зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;

світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;

запас тепла – термос з чаєм, ковдра або термоковдра;

павербанк й офлайн-карти.

Негода триватиме найближчими днями через вплив активного циклону.