Пачка цигарок в Україні подорожчає на 4-5 гривень: оцінка виробників

Ціна пачки цигарок у 2018 році в Україні зросте на 4-5 гривень внаслідок збільшення акцизів на 29,7%. Про це заявляють виробники тютюнових товарів.

Як відомо, з 1 січня в Україні зросли акцизи на тютюнові вироби, внаслідок чого цигарки подорожчають.

Начальник відділу по роботі з державними органами компанії "Брітіш Американ Тобакко Україна" Юрій Рилач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що, крім зростання акцизів, на ціну пачки цигарок впливає ще й вартість сировини, напівфабрикатів, електроенергії, оплати праці та інших складових, в тому числі і девальвація національної валюти.

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"Що стосується цін на цигарки в 2018 році, то, за попередніми розрахунками, вони виростуть на 4-5 грн. Безумовно, таке зростання не потішить курців, але будемо оптимістичні – якби ставки визначалися в євро, а не в гривні, то зростання цін багато в чому залежав би і від валютних коливань", – повідомила директор департаменту корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталя Бондаренко.

Нагадаємо, зміни до Податкового кодексу України передбачають поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів до 2025 року. У 2018 році ці акцизи підвищать на 29,7%, а кожного наступного року – на 20%. Таким чином до 2025 року планують досягнути мінімального рівня оподаткування, який діє в ЄС (90 євро на 1000 цигарок). Досі цей показник в Україні становив 20 євро (596,05 гривень).