13:09
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Падають життєві показники, – батько Гриба розповів про стан сина і те, коли йому оголосять вирок

      115 Читать новость на русском
      Вирок Павлу Грибу можуть винести вже 15 березня
      Вирок Павлу Грибу можуть винести вже 15 березня / фото з відкритих джерел

      Лікар Павла Гриба діагностував у бранця Кремля негативну динаміку розвитку його хвороб в ув’язненні. Якщо політв’язню й надалі не надаватимуть кваліфіковану медичну допомогу, це може призвести до летального кінця. Окрім того, вже 15 березня Грибу можуть оголосити вирок у його справі.

      Якщо російські тюремники надалі не надаватимуть допомогу Павлу Грибу, це може призвести до внутрішньої кровотечі, яку вже не можна буде зупинити. Про це розповів батько бранця Кремля Ігор Гриб в ефірі "Прямого".

      Читайте також: Український консул зустрінеться з політв'язнем Павлом Грибом у Росії, – МЗС

      Лікар, який спостерігає за Павлом з дитинства з ним вчора розмовляв. Він зробив медичний висновок на підставі тих аналізів, які Павло здавав в Ростові в клініко-діагностичному центрі. Він діагностував, на жаль, негативну динаміку, тобто падають життєві показники. На суді, він якраз розповідав, показував до чого це може призвести в найближчому часі, якщо нічого не робити,
      – сказав Ігор Гриб.

      Окрім того, батько політв’язня підозрює: уже невдовзі суд може оголосити вирок його сину. Так, найближчі судові засідання по справі українського бранця відбудуться 13, 14 і 15 березня.

      Уже 15 березня, якщо суд продовжиться у такому темпі, то можливий і вирок суду,
      – наголосив батько Павла Гриба.

      Зазначимо, що відвідати заарештованого у Росії Гриба збирається Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент. Нанести свій візит бранцю він збирався ще 4 березня, проте напередодні священнослужителя затримали російські силовики в окупованому Криму. Попри це архієпископ Климент все ж планує знову спробувати дістатися до політв’язня у Ростов-на-Дону.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

      Останні новини про перебування Павла Гриба в російському ув'язненні: 
      blog_ava
      Гриценко назвав п'ять кандидатів у президенти, з якими домовляється про об'єднання
      сьогодні
      3724
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      сьогодні , 13:00 Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      Альона Захарова 559
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сьогодні , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1477
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      4 березня , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      2136
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сьогодні , 11:02 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 482
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сьогодні , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 3233
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук