Падають життєві показники, – батько Гриба розповів про стан сина і те, коли йому оголосять вирок

Лікар Павла Гриба діагностував у бранця Кремля негативну динаміку розвитку його хвороб в ув’язненні. Якщо політв’язню й надалі не надаватимуть кваліфіковану медичну допомогу, це може призвести до летального кінця. Окрім того, вже 15 березня Грибу можуть оголосити вирок у його справі.

Якщо російські тюремники надалі не надаватимуть допомогу Павлу Грибу, це може призвести до внутрішньої кровотечі, яку вже не можна буде зупинити. Про це розповів батько бранця Кремля Ігор Гриб в ефірі "Прямого".

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Лікар, який спостерігає за Павлом з дитинства з ним вчора розмовляв. Він зробив медичний висновок на підставі тих аналізів, які Павло здавав в Ростові в клініко-діагностичному центрі. Він діагностував, на жаль, негативну динаміку, тобто падають життєві показники. На суді, він якраз розповідав, показував до чого це може призвести в найближчому часі, якщо нічого не робити,

– сказав Ігор Гриб.

Окрім того, батько політв’язня підозрює: уже невдовзі суд може оголосити вирок його сину. Так, найближчі судові засідання по справі українського бранця відбудуться 13, 14 і 15 березня.

Уже 15 березня, якщо суд продовжиться у такому темпі, то можливий і вирок суду,

– наголосив батько Павла Гриба.

Зазначимо, що відвідати заарештованого у Росії Гриба збирається Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент. Нанести свій візит бранцю він збирався ще 4 березня, проте напередодні священнослужителя затримали російські силовики в окупованому Криму. Попри це архієпископ Климент все ж планує знову спробувати дістатися до політв’язня у Ростов-на-Дону.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.