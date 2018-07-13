17:40
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Програми Фінансова грамотність

Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей

Фінансова грамотність 518 Читать новость на русском

Если гривна падает, то это коварные экспортеры и неспособный Нацбанк. Сама гривна падать не может – это коварный план. Власть грабит людей, НБУ опускает гривну. Если гривна растет, то это коварные политики, которые мочат один другого, это подготовка к выборам. Власть грабит людей, НБУ опускает доллар.

Курс гривны – это всегда повод засрать мозги людям из телевизора. Журналисты, прошу Вас, не спрашивайте у политологов про курс гривны. Они же ни черта в этом не понимают, но все равно будут говорить. Работа у них такая. И ничего разумного они не скажут.

Читайте також: Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом

Гривна сама просто не может ни расти ни падать. Просто не способна. Всегда есть теория заговора. Всегда есть ответ у политологов. Причем чем меньше человек разбирается в экономике, тем более находчив он в поиске ответов. Да, гривна растет. Вернее, уже укрепилась с начала года. И делает это сама. И не потому, что Нацбанк что-то там задумал. Она растет потому что ей помогают сезонные факторы. Как помогали в прошлом году. И как помогали в позапрошлом. 

У нас всегда посевная весной. Всегда. Так уж получилось в этой части мира. И всегда весной аграрии достают свои доллары из мешочков, продают их и сеют. И всегда это укрепляет гривну, если, конечнно, нет какой-нибудь больше волны в противовес, способной вызвать панику. В итоге гривна действительно укрепилась с начала года. И правду говорят, что является самой «укрепляющейся» валютой среди стран СНГ да и не только.

Да, гривна осенью будет падать. Будет. В рамках сезонных колебаний. Особенно сильно в декабре, когда местные советы начнут тратить деньги перед концом бюджетного года. И тут снова не будет никакой теории заговора. Это снова будет всего лишь экономика.

К сезонным факторам добавится общее давление на валюты развивающихся стран, возникающими благодаря торговым войнам Трампа. В итоге, мы получим незначительное снижение курса по итогам года. Это, конечно, если останемся в программе МВФ. Не останемся, то получим значительную девальвацию. Это снова всего лишь экономика.

Международный валютный фонд
Международный валютный фонд

Гривна не должна быть стабильной. Ее никто не держит. И не должен держать. Гривна – это температура экономики. И она должна отражать изменения в экономике. Все что делает Национальный Банк – сглаживает колебания. Убирает лишние волнение. Если много долларов на валютном рынке, то он скупает излишек в резервы. Если наметился ситуативный дефицит долларов на валютном рынке – продает валюту из резервов. Все. Ничего больше.

Читайте також: Почему нужно выполнять требования МВФ

Никто не устанавливает курс гривны. Никто не решает, какой курс должен быть в понедельник утром. Каждый раз, когда вы слышите, что очередной политолог или бывший крепкий хозяйственник рассказывает вам о том, что темные силы тащат гривну то ли вверх, то ли вниз, бросайте в него помидоры. Выключайте телевизор. Человек засирает вам мозг. И показывает свой могучий ум.

Автор: Сергій Фурса
Теги: Новини України Гроші Відеоблоги МВФ Фінансова грамотність Курси валют Банки Гривня
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сьогодні, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 639
Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
сьогодні, 16:00 Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
Сергій Фурса 518
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сьогодні, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 1084
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1829
Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
сьогодні, 13:55 Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
Борис Немировський 964
Савченко оприлюднила відео, на якому знімає з себе сорочку
 28 березня , 09:58
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 році
 12 березня , 08:39
Ми дотиснули Путіна, – Порошенко
 1 квітня , 15:20
У центрі Львова влаштували еротичну фотосесію: фото, відео 18+
 3 червня , 00:22
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
 1 червня , 20:00
Как истерика Кремля из-за "Газпрома" покажет Європе настоящую Россию
14 березня , 14:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук