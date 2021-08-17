Падіння коня в центрі Одеси: показали висновки ветеринара

Після падіння коня в центрі Одеси 14 серпня співробітники міськради Одеси провели своє розслідування. Вони 16 серпня оглянули тварину та її умови проживання. Це дозволило сказати про можливе жорстоке поводження.

При цьому власник каже, що його кінь Альберт цілком здоровий, хоч і старенький – 16 років. У мережі оприлюднили відео, де ветеринар проводить огляд і розповідає про стан тварини.

Ця подія Власника звинуватили у жорстокості: в Одесі кінь впав посеред дороги і травмувався – відео

У стані здоров'я є сумніви

У конюшню, де живе Альберт навідалися представники міського Департаменту екології. Умови утримання тварин у цьому місці чиновники назвали задовільними. Тварини там мають все необхідне.

Однак щодо стану здоров'я Альберта виникли сумніви. Якраз через це у власника вимагають надати довідку фахівця, який має ліцензію ветеринара.

Прослідковується жорстоке поводження, є забої, кінь шкутильгає. Власник каже, що тварина здорова. Тому ми чекаємо на довідку та рентген, який це підтверджує,

– сказав директор Департаменту екології Олександр Тищенко.

Що сказав ветеринар

На записі, який оприлюднили, ветеринар проводить огляд тварині. Він сказав, що кінь цілком здоровий і його стан можна назвати задовільним. Однак травма все ж є – під час падіння Альберт пошкодив шкіру ноги.

Ветеринар оглядає коня, який впав в Одесі: дивіться відео ютубу "Думская"

Кінь почав возить карету нещодавно

З журналістами погодився спілкуватися лише друг власника коня. Він розповів, що Альберт живе з цим чоловіком 3 роки. Його та ще одного літнього коня врятували від м'ясокомбінату.

Зараз, щоб оплачувати оренду вольєра та харчування, тварини по кілька годин на день катають по місту карету. При цьому це роблять нібито лише, коли вже немає спеки та недовго.

Активісти все ж обурюються

Начальник штабу громадської організації "Закон природи" Георгій Липський заявив, що неможливо назвати цього коня повністю здоровим. Оскільки, за словами власника, він старий, однак все ж продовжує експлуатуватися в комерційних цілях.

А те, що він впав – це неправильна експлуатація тварини. Чому він ходить не по траві, а по бруківці, навіщо це робиться? Одеса – це гуманне місто, де такого не має бути. Люди не повинні у 21 столітті використовувати коней як засіб пересування,

– додав Липський.

Коня можуть забрати

Яка подальша доля Альберта – наразі невідомо. Невдовзі його господар постане перед судом. Після інциденту на нього склали протокол за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Вона передбачає штраф від 4 300 гривень, а також можлива конфіскація тварини.

Коротко про падіння тварини в центрі Одеси