Смерть із Сирії: стали відомі нові деталі авіакатастрофи літака AZAL, збитого над Грозним

25 грудня в Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак Embraer-190, який прямував із Баку до Грозного. Тоді загинуло майже 40 людей, 29 вдалося вижити.

Рейс 8243 "Азербайджанських авіаліній" був збитий ракетою із системи "Панцир-С1", привезеної з Сирії. Про це свідчать нові дані, отримані з російських джерел, передає 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Що відомо про збиття літака з пасажирами

Системи радіоелектронної боротьби були застосовані проти азербайджанського літака, коли він заходив на посадку в Грозному. Це призвело до серйозних збоїв у його системах управління.

За даними джерел, ракета була випущена по літаку Embraer-190 під час атаки безпілотників на Грозний. Снаряд вибухнув поряд з літаком під час польоту, і уламки прорвали кабіну, уразивши пасажирів і екіпаж.

Урядові джерела повідомили ЗМІ, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку, і йому було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Як зазначає AnewZ, російські слідчі встановили як особу, яка запустила ракету, так і офіцера, який віддав наказ.

Довідка: "Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування, призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу – дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М і 12 зенітних твердопаливних ракет 57Е6-Е.

Дипломатичні джерела в Азербайджані заявили, що Баку не дозволить замовчати справу та намагатиметься притягнути Росію до відповідальності. Зокрема, готове звернутися до міжнародних судів у разі, якщо Москва відмовиться визнати провину.

Нагадаємо, що президент країни Ільхам Алієв прямо звинуватив Москву у трагедії та спробах приховати її справжню причину.