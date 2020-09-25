Під Харковом 25 вересня впав літак Ан-26. Поки повідомили про 22 жертв. Президент України Володимир Зеленський відреагував на катастрофу.

Володимир Зеленський підтвердив, що на борту літака окрім екіпажу були й українські курсанти.

До теми Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео

На борту перебувало 28 людей. Двоє пасажирів вижили, але де перебувають ще двоє – невідомо. Тож поки що пошуки продовжуються.

Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда,

– заявив Володимир Зеленський. Також Зеленський пообіцяв, що 26 вересня прибуде на Харківщину. Що відомо про падіння літака Ан-26 Близько 20:45 неподалік від міста Чугуїв розбився літак. Трагедія трапилась, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва.

За даними МВС, на борту літака перебували 28 людей (5 членів екіпажу та курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба).

Станом на 22:35 Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив про 22 загиблих. Більшість з них – курсанти.

Двоє людей тяжко поранені. Їм надають необхідну допомогу.