Падіння літака АН-26: Зеленський відреагував на трагедію на Харківщині
Під Харковом 25 вересня впав літак Ан-26. Поки повідомили про 22 жертв. Президент України Володимир Зеленський відреагував на катастрофу.
Володимир Зеленський підтвердив, що на борту літака окрім екіпажу були й українські курсанти.
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На борту перебувало 28 людей. Двоє пасажирів вижили, але де перебувають ще двоє – невідомо. Тож поки що пошуки продовжуються.
Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда,
– заявив Володимир Зеленський.
Також Зеленський пообіцяв, що 26 вересня прибуде на Харківщину.
Що відомо про падіння літака Ан-26
- Близько 20:45 неподалік від міста Чугуїв розбився літак. Трагедія трапилась, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва.
- За даними МВС, на борту літака перебували 28 людей (5 членів екіпажу та курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба).
- Станом на 22:35 Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив про 22 загиблих. Більшість з них – курсанти.
- Двоє людей тяжко поранені. Їм надають необхідну допомогу.
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