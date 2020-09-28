Фахівці відібрали усі необхідні 25 зразків ДНК у родичів загиблих у катастрофі літака з курсантами та офіцерами на Харківщині. Експертизи пройдуть в прискореному режимі – упродовж 14 днів.

Прискорений режим експертиз ДНК

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу. Захід пройшов 28 вересня, передає 24 канал.

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За словами чиновника, усі зразки, необхідні для проведення експертиз, є у експертів.

Ми від себе наполягали, щоб експертизи провели якомога швидше. Нам повідомили, що експертизи можуть провести у скороченому режимі, до двох тижнів. Експертизи будуть проводити в Харкові,

– зазначив Кучер.

Що про ДНК-експертизи говорили раніше

Голова урядової комісії з розслідування, віцепрем’єр Олег Уруський зазначав, що ДНК-експертиза є необхідною для ідентифікації тіл загиблих, оскільки вони – понівечені та дуже обгоріли.

За його словами, це мало б зайняти 2 – 3 тижні. І тільки після цього можна буде говорити про поховання загиблих.

Уруський додав, вже загалом призначили понад 50 експертиз.

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Головне про падіння військового літака на Харківщині

Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві. Під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги.

Розбився літак Ан-26, що належить Збройним силам України. Політ відбувався у межах навчальної програми. Курсанти в повітрі на практиці займалися навігацією.

На його борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль, 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, а курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків.

Одразу після падіння літака сталося його займання. Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу – стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки". Розпочалося слідство. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини.

Попередня причина інциденту – в літака відмовив двигун.

Наразі ж слідство перевіряє такі версії:

– катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

– катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

– неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

– неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

– катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; – катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; – неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; – неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту. Очільник Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.

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Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу

Усі деталі падіння військового літака біля Чугуєва читайте за цим посиланням.