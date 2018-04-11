Яка реакція росіян на падіння курсу рубля

Власний кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк запевнив, що присутні деякі занепокоєння та жарти пересічних росіян, але більшість вважає, що це лише нагнітання.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 Каналу.

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Настрої всередині Росії не надто райдужні, особливо серед фінансової еліти і пересічних росіян, адже курс рубля вперше за 2 роки опустився нижче позначки 80 рублів за євро і 64 рублі за долар.

За словами Цимбалюка, всередині Росії всі старанно роблять вигляд, начебто нічого не відбувається. У Москві немає ажіотажу в обмінниках чи магазинах, купити зараз можна все, що завгодно.

Кореспондент запевняє, що внаслідок того, що влада РФ повністю контролює ЗМІ, негативні теми замовчують.

Росіянам не дають змоги цікавитися внутрішніми чи регіональними питаннями, які можуть сколихнути всю країну,

– сказав Цимбалюк.

Нагадаємо, що від початку запровадження останніх санкцій, тобто з 6 квітня менш, ніж за тиждень російська валюта впала на 7%. Акції російських компаній, проти яких ввели обмеження, почали дешевшати, і найбагатші російські бізнесмени одразу ж втратили понад 12 мільярдів доларів.