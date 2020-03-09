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      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Падіння цін на нафту: Росія звинувачує у всьому ОПЕК і каже, що ситуація "прогнозована"

      -
      Російський міністр Новак: Ситуація з обвалом ціни на нафту "прогнозована" / minenergo.gov.ru

      Російський уряд провів позачергове засідання через ситуацію з падінням цін на нафту. За результатами засідання міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що реакція ринку на відмову від скорочення видобутку нафти була "цілком прогнозованою".

      На зустрічі уряду розглядалися питання щодо заходів для забезпечення стабільності російської економіки, повідомляє російський Інтерфакс.

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      Водночас Олександр Новак звинуватив саме країни ОПЕК у тому, що не було продовжено обмеження на видобуток нафти. Мовляв, це Росія хотіла продовжити обмеження щонайменше до кінця 2 кварталу 2020 року.

      За словами російського міністра, попри пропозицію Росії, партнери по ОПЕК вирішили нарощувати видобуток нафти і боротися за долю на ринку.

      Якою ситуація була насправді?На продовженні обмежень наполягали члени ОПЕК. Так, Саудівська Аравія пропонувала обмежувати видобуток до кінця 2020 року, щоб коронавірус не вплинув на ринок нафти. Росія ж погоджувалася лише на обмеження протягом половини року.

      Так і не дійшовши згоди, саудівці вдалися до цінового шантажу – вони заявили про нарощування видобутку нафти, паралельно знижуючи ціну на неї, щоб зацікавити покупців. Як наслідок, ціни на нафту обвалилися.

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      У російському уряді також запевнили, що вже пропрацьовували сценарій виходу з угоди про обмеження видобутку нафти. Тож нинішня ситуація – "у межах прогнозу".

      Російська нафтова галузь має якісну ресурсну базу і достатній запас фінансової міцності, щоб залишатися конкурентоспроможною при будь-якому прогнозованому рівні цін, а також зберігати свою частку на ринку,
      – запевнив Олександр Новак.

      При цьому він заявив, що тепер російський уряд приділятиме особливу увагу тому, щою стабільно забезпечувати нафтопродуктами національний ринок.

      Як знизилася ціна на нафту?На відкритті ринку у понеділок, 9 березня, нафта буквально обвалилася у своїй вартості. Так, ціна на "чорне золото" знизилася на понад 30% – з 49 доларів за барель до 32 доларів. Втім настільки низька ціна протрималася не більш як пів години, а відтоді середнє котирування вартості становило близько 36 доларів за барель.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Світові біржі Саудівська Аравія Новини Росії Нафта Обвал цін на нафту
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