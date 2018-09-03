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Падіння вертольоту в Афганістані: МЗС підтвердило загибель двох українців

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МЗС підтвердило загибель двох українців у катастрофі вертольоту в Афганістані
МЗС підтвердило загибель двох українців у катастрофі вертольоту в Афганістані / Народна правда

Внаслідок аварії вертольота в Афганістані, яка сталася 2 вересня, загинули двоє громадян України, ще один українець отримав травми та наразі перебуває в лікарні на території військової бази.

Про це повідомив керівник Департаменту консульського забезпечення Василь Кирилич, йдеться на сайті "Громадське".

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Як зазначив Василь Кирилич, консул України планує виліт до Афганістану.

У контактах з офіційними представниками Афганістану підтверджено, що у неділю, 2 вересня, на території провінції Балх, неподалік від адміністративного центру міста Мазар-і-Шаріф (Афганістан), сталася катастрофа гелікоптера, унаслідок якої загинуло 12 людей, в тому числі 2 громадян України, членів екіпажу гелікоптера,
– розповів Кирилич.

Він також додав, що ситуація перебуває на контролі посольства України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан (за сумісництвом) і Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, попередньо повідомлялося, що на Півночі Афганістану зазнав катастрофи гелікоптер, на борту якого були як іноземні громадяни, так і місцеві офіцери. У результаті щонайменше 12 осіб загинули: члени екіпажу та пасажири.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви авіація МЗС України Афганістан Катастрофа
Джерело: 24 канал
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